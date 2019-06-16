【性片風暴】盼藍眼領導人勇敢 阿茲敏：黨內揪黑手

（鵝嘜16日訊）針對鬧得沸沸揚揚的性愛短片風波，有不少人認為是黨內人士所為一事，經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里希望公正黨領導層可“大膽”一點，在警方調查的同時，也可展開內部調查。

也是公正黨署理主席的阿茲敏聲稱，公正黨必須解釋，為何幕後黑手能掌握公正黨全國及地方領袖的資料及他們的聯絡號碼。

他被告知，幕後黑手開設WhatsApp群組，把公正黨所有區部主席及基層領袖都加入在內，再把性愛視頻發給他們。

身為鵝嘜區國會議員的阿茲敏，今早出席其政治秘書希爾曼的鵝嘜斯迪亞州選區開齋節門戶開放活動時不忘調侃地說，他作為公正黨署理主席都無法獲得這些領袖的聯絡號碼，究竟誰能辦到？

可能涉及派系問題

“現在問題的關鍵是，是誰提供了這些資訊（公正黨各階級領袖的聯絡號碼）來成立這些WhatsApp群組？這還包括沙巴、砂拉越及半島的群組，領導層有必要解釋這一點。”

針對自稱是性愛短片男主角之一的哈茲阿茲，昨天傍晚獲保釋離開警局時，可見有公正黨黨員在外等候及歡迎他，這是否顯示此風波有可能涉及公正黨的派系問題時，阿茲敏回應說，這應交由媒體去詮釋。

“肯定的是，這是驚人的，領導層需要作出大膽的決定來調查。”

阿茲敏聲稱，他也被告知，該幕後黑手為避免被查到網絡（IP）地址，而不選擇在臉書或Instagram散播短片，將“基地”轉移至WhatsApp群組。

詢及他是否認為公正黨內部有必要“大掃除”及他是否認為，公正黨紀律委員會應該討論應否采取紀律行動時，他給予的答案說：“應該的。”

他補充，他們需為黨的未來，作出最好決定，如果我們要確保黨繼續有影響力，獲得大眾的接受，就需要做點什麼。

重申沒做錯何須放假

阿茲敏嚴肅重申：“為何我需要放假？我什麼都沒做錯！”

“我就讓執法單位獨立、不受干預及政治言論的影響下展開調查，因為我要確保整個程序是專業和透明的。”

他強調，他一定會更強大地重新站起來，繼續為民服務。

他說，警方已針對要求他到警局錄供一事聯系他的辦公室，惟他今天須前趕往檳城，因此，或許會在明天或其他警方方便的日期騰出時間，協助調查。

他聲稱，他已完成了所有他需采取的行動，即通過政治秘書向警方及聯邦直轄區伊斯蘭宗教局（JAWI）報案。

感謝妻兒力挺度過美好父親節

針對妻兒在貌似部長男子的性愛短片風波爆發後的心情時，阿茲敏直言，他要感謝孩子們讓他在今天度過了美好的父親節。

他表示，他都忘了今天是父親節，在收到妻子和孩子的父親節禮物驚喜，倍感窩心，並感恩上蒼保祐。

阿茲敏夫人拿汀珊茜達今早也陪同夫婿出席選區的開齋節活動。阿茲敏感謝妻子與6名孩子，在此次的風波中給予的強大支持。

拉蒂花受委疑掀起風浪

阿茲敏表示，有不少普羅大眾都認為，委任前公正黨黨員拉蒂花出任反貪污委員會主席，是壓死駱駝的最後一根稻草。

但究竟是何者因拉蒂花受委而受到了激怒，他並沒有進一步說明。

阿茲敏是針對公正黨婦女組主席哈妮扎昨日召開記者會說，發生性愛短片風波一事，不排除與拉蒂花受委有關，有不懷好意的人因不滿上述委任，且拉蒂花被視為“阿茲敏派”，才會有此攻擊。