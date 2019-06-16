馬智禮：財政部新措施 私企捐助學校有獎掖

（新山16日訊）教育部長馬智禮披露，財政部已批準一項“扣稅獎掖措施”，以鼓勵私人企業、富豪等捐款給學校，幫助學校提升設施、教學等各方面的發展。

針對這項新措施，馬智禮表示，他將在下周五與私企召開會議，向他們闡明新措施的獎掖內容，以鼓勵業者們通過捐款助校回饋社會。

他今日是為柔佛州家教協會座談會以及“家長、社區及私企參與”頒獎儀式開幕時，於致詞時透露這項消息。

馬智禮指出，過去，私企等是不被允許參與學校發展的，但隨著政府落實相關扣稅獎掖措施，情況已改變。

國州議員撥款有限

他提及，一些國小及國中其實也面對了沒有錢建設禮堂的困境，而教育部又沒有這方面的撥款，因此，有了扣稅獎掖措施後，問題或能解決。

“學校以前主要是依賴國州議員的撥款，但國州議員又能提供多少撥款呢？”

有鑒於此，他鼓勵各校的家教協會可通過人民代議士的穿針引線與私企、基金會等接觸，借此平臺爭取捐款改善學校的軟硬體設備等。

馬智禮也是新邦令金國會議員，他以該選區為例，指當地雖然是一座小鎮，但周邊有不少來自新加坡、中國及德國等地區的廠商，所以是時候要求這些企業回饋社會，幫助本區學校有更好的發展。

不過，對於這項新措施，馬智禮稍後在記者會被媒體追問時卻三緘其口，聲稱他日後會進一步宣布。

出席活動者包括柔州教育、人力資源、科學及工藝委員會主席阿米諾胡達以及柔州教育局局長阿茲曼。