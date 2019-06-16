【性片風暴】安華：接任首相已有共識 無需多事策劃性短片





（波德申16日訊）公正黨主席拿督斯里安華強調，既然希盟已達成協議，首相敦馬哈迪之後將由他接任下一任首相，他沒必要多此一舉，策劃出“男男性愛”短片事件。

此外，他個人也不解，這支短片的突然出現，其幕後存在什麼議程，況且國陣方面也已經全盤否認，這是一項政治陰謀。

安華是於昨晚在波德申國會議員的開齋節開放門戶活動後，針對媒體的詢問，這樣指出。

同時，他也再次澄清，外界指他策劃短片，是為了陷害公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏。

另一方面，他也補充，盡管有人向他獻議革除阿茲敏署理主席的黨職，但他表示不贊同，而且，這也只是別人想法，並非他個人的想法。

安華波德申開放門戶 納茲里到場引熱議

也是波德申國會議員的安華，昨日在波德申土地局旁舉行盛大開放門戶，獲得多名部長級領袖到場，令活動生色不少。

不過，來自巫統最高理事兼霹靂硝山國會議員拿督斯里納茲里的出現，卻引起現場一片熱議，尤其納茲里更被安排坐在安華隔壁一桌的貴賓席。

納茲里向來與希盟領袖關系友好，包括曾與當時還是反對黨議員的交通部長陸兆福稱兄道弟，引起國陣及馬華一片罵聲，但納茲里仍然無所畏懼，甚至不只一次，對外宣布支持安華任相，因而傳聞納茲里有意跳槽。

在昨晚的活動，安華與納茲里不時談笑風生，互動非常歡愉。