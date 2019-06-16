【性片風暴】黨領導要大膽點 阿茲敏：內部調查

（鵝嘜16日訊）針對多方懷疑經濟事務部長拿督斯裏阿茲敏阿里所陷入的性愛視頻風波是黨內人士所為，阿茲敏希望公正黨領導層“大膽”一點，在警方調查的同時也展開內部調查！

他表示，公正黨必須解釋，為什麽幕後黑手能掌握公正黨全國及地方領袖的資料及他們的聯絡號碼。

身為鵝嘜區國會議員的阿茲敏，今早出席其政治秘書希爾曼的鵝嘜斯迪亞州選區開齋節門戶開放活動時說，他被告知，幕後黑手開設WhatsApp的群組把公正黨所有區部主席及基層領袖加入在內，再把性愛視頻發給他們。

他調侃地說，就連身為公正黨署理主席的他都無法獲得這些領袖的聯絡號碼，究竟誰能做到？

“現在的問題是，是誰提供了這些資訊（公正黨各階級領袖的聯絡號碼）來成立這些WhatsApp的群組？”

“這包括沙巴，砂拉越及半島的群組，領導層有必要解釋這一點。”

受詢哈茲被保釋離開警局時可見有公正黨黨員在外等候及歡迎他，這是否顯示公這起風波可能涉及公正黨的派系，阿茲敏表示這交由媒體去詮釋。

“肯定的是，這是驚人的，領導層必須要作出大膽的決定來調查。”

他續說，自己被告知幕後黑手為了避免被查到網絡（IP）地址，而不選擇在臉書或Instagram的散播涉及他的性愛視頻，將“基地”轉移至WhatsApp的群組。