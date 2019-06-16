大馬奧理會成員一致同意 宗偉確定任東奧團長

（吉隆坡15日訊）大馬奧理會周六經過常年代表大會後確認前國家羽球隊男單一哥李宗偉擔任2020年東京奧運會團長。

大馬奧理會會長拿督斯里諾薩表示，挑選李宗偉這位國家傳奇人物是經過了所有成員的一致同意後選出。此外，諾薩提到目前為此只敲定了團長一職，至於副團長人選取決於需求，還要考慮到宗偉的身體健康狀況。

也是大馬羽總會長的諾薩說：“所有體育總會的代表都一致同意大馬青年及體育部長（賽沙迪）近期提名的拿督李宗偉作為奧運會團長。”

對代表團帶來積極影嚮

諾薩補充：“我們要等到明年初才會知道代表團的規糢，如果到時我們需要幫手，才會考慮委任副團長。從目前取得奧運會資格的運動員人數來看，現在只需要一個團長足矣。”

此外，諾薩進一步提到任命宗偉為奧運會團長將帶來積極影嚮和曝光度，尤其是他最近以一位國家偶像身分退役，結束運動員生涯。

8月研討團長職務

“他（宗偉）以一名如此成功的運動員身分退役，長久以來看到了體育管理這一塊，參與了世界上所有大型體育賽事，奧運會對他來說並不陌生。”諾薩提及在8月會舉行有關於團長全面角色的研討會，到時邀請宗偉參與。

另一方面，諾薩透露大馬奧理會已經接受了大馬滑雪總會和大馬旱地冰球總會的申請，成為奧理會旗下的會員。