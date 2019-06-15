自立合作社資產破3億 魏家祥：行政管理獲認同

（吉隆坡15日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，已成立38年的自立合作社（KOJADI）資產已突破3億令吉門檻，達約3億1900萬令吉，而合作社中小企業貸款的不良貸款率僅占2%，顯示了合作社的行政及管理方式達專業化水平，並獲官方單位及國內企業認同。

他今日為自立合作社第37屆代表大會主持開幕時聲稱，自立合作社沖破了3億令吉門檻，是非常好的成就，也步入了一個新的里程碑。今年預計將派出4.5％利息給社員，這也已超越銀行一般給予4. 2％的定期存款利息。

他強調，合作社自創社以來，共發放了超過2億5509萬令吉教育貸款，受惠人數超過1萬2000人；自2015年推行的華裔中小企業貸款計劃，則是1億5034萬令吉，總共有838位商家受惠。

他表示，此合作社雖是由教育貸款起家，但今日共有13個不同的產品。有微型貸款，雜貨店轉型及修車廠轉型計劃貸款等。如今也獲官方單位認同及肯定，這些成就絕非偶然。

魏家祥認為，自立合作社須加快腳步，招攬更多年輕人，朝年輕化的方向，以避免出現青黃不接的現象。

他說，當今需借錢的都是年輕人，但支撐著的合作社的大多數社員都已步入花甲之年，我們須快速新陳代謝。

他同時也在活動上承諾，會在政治方面為自立合作社護航，以免其受到政治上的傷害及幹擾。