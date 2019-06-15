【性片風暴】 哈茲獲釋了

（吉隆坡15日訊）自稱涉及男男性愛短片主角之一而在昨天傍晚準備飛往菲律賓時於機場被捕助查的哈茲阿茲，已在周六午約5時45分，在一名擔保人擔保下，於金馬警區總部獲釋。

哈茲阿茲之前曾是副原產業部長三蘇依斯幹達的高級機要秘書。

據武吉阿曼企業及通訊組主任拿督阿斯瑪華蒂聲稱，哈茲阿茲是在一名擔保人擔保之下獲釋。

而哈茲阿茲的代表律師拉美士今午也在金馬警區總部外說，警方本來是有意延扣哈茲阿茲進一步助查，惟最後給予某些原因及律師團的極力爭取下將他釋放。

他表示，哈茲阿茲並沒被禁止出國，不過如果警方有需要，哈茲阿茲將會全力配合警方的調查工作。

飛馬尼拉原因待了解

他解釋，他在被扣留期間的狀況良好，至於他為何會飛往馬尼拉，則有待了解。

此外，哈茲阿茲的另一名代表律師西瓦蘭登則披露，其當事人目前拒絕接受媒體的採訪，也不回應任何的問題，希望媒體尊重其當事人的決定。

哈茲阿茲是在今午5時45分，乘坐褐色寶騰奔舒娜轎車離開警局，坐在車後座的他全程大方且以微笑面對媒體的拍攝。（TKM）

警：不知哈茲欲赴菲見男友

針對有報導指，哈茲阿茲原本打算飛往菲律賓馬尼拉與其貌似部長的男友會面一事，全國警察刑事罪案調查總監拿督斯里胡茲爾受詢時聲稱，他並不知道此事。

詢及有指警方已掌握資料，顯示他的這名男友就是短片中被指貌似部長的男子時，胡茲爾同樣回應不知情，間接否認上述的說法。

機場被捕押往醫院驗身

哈茲阿茲昨天傍晚在準備飛往菲律賓時於機場被扣留後即被帶往雪州警局助查，並在今日清晨被安排到中央醫院接受身體檢查。

胡茲爾披露，警方是在清晨5時，帶著哈茲阿茲到醫院進行身體檢查，此動作僅是按標準程序行事。

哈茲阿茲的代表律師拉美士和西瓦蘭登及助理共4人，則是在今早8時30分趕抵醫院了解情況。

拉美士受詢時表示，哈茲阿茲今晨從雪州蕉賴9英里警局出發，被警方帶到吉隆坡中央醫院進行身體檢查。

由於此事件備受各界關註，哈茲阿茲在醫院急診室部門接受檢查的消息傳出後，吸引大批媒體守候在外，希望能等到“神隱”多日的哈茲阿茲現身，並拍攝到其最新狀況。

惟因媒體人數太多，引起了院方關註，只好派出輔警持續驅離媒體，禁止過度靠近哈茲阿茲所在的化驗室。

據了解，哈茲阿茲是由2名便衣警察帶往醫院，他看來精神良好。

27歲的哈茲阿茲是昨天傍晚約6時，在吉隆坡國際機場被警方逮捕，當時他正準備搭乘AK584航班飛往菲律賓首都馬尼拉，相信此舉是為了暫避風頭。