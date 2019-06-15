【性片風暴】送院驗身 警准哈茲有條件保外

（吉隆坡15日訊）自稱涉及男男性愛短片主角之一的哈茲阿茲昨天傍晚在準備飛往菲律賓時於機場落網後，即被帶往雪州警局助查，並在今日清晨被安排到中央醫院接受身體檢查；同時也會在今天獲保釋出外。

全國刑事調查部總監拿督胡茲爾披露，警方是在清晨5時，帶著哈茲阿茲到醫院進行身體檢查，此動作僅是按標準程序行事。

他聲稱，警方將安排讓哈茲阿茲有條件的保釋外出。

哈茲阿茲的代表律師拉美士和西瓦蘭登及助理共4人，是在今早8時30分趕抵醫院了解情況。

拉美士受詢時表示，哈茲阿茲今晨從雪州蕉賴9英里警局出發，被警方帶到吉隆坡中央醫院進行身體檢查。

由於此事件備受各界關注，哈茲阿茲在醫院急診室部門接受檢查的消息傳出後，吸引大批媒體守候在外，希望能等到“神隱”多日的哈茲阿茲現身，並拍攝到其最新狀況。

惟因媒體人數太多，引起了院方關注，只好派出輔警持續驅離媒體，禁止過度靠近哈茲阿茲所在的化驗室。

據了解，哈茲阿茲是由2名便衣警察帶往醫院，他看來精神良好。

院方禁媒體靠近化驗室

媒體在醫院範圍駐守了逾5小時，至截稿前仍不見哈茲阿茲身影，其代表律師則已在中午離開。

另一方面，西瓦蘭登提到，查案官凱魯助理警監於下午時分，要求律師帶同擔保人到敦依斯邁醫生花園警局，進行保釋手續。

據他說，查案官告知，若提早完成手續，便可能提早釋放哈茲阿茲。

原本擔任原產業副部長三蘇依斯干達高級機要秘書的哈茲阿茲（27歲），是於昨天傍晚約6時在吉隆坡國際機場被警方逮捕，當時他正準備搭乘AK584航班飛往菲律賓首都馬尼拉，相信是為了暫避風頭。

總警長：據標準作業程序 涉案者皆會被傳召

（加央15日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，任何涉及男男性愛短片的人士都會被傳召助查，越快行動就越快完成調查工作。

詢及是否被指短片男主角之一的經濟部長拿督斯里阿茲敏會被傳召時，他沒有正面回應，不過表明只要有涉及人士都會據標準作業程序（SOP）被傳召。

媒體今午在玻州警察總部新大廈開幕後的記者會上問有關短片的真偽，他笑說：“我不是這方面的專家，應該要由專家調查。不是因為我是全國總警長，說了就算。”

他說，一旦案件調查工作完成，警方就會把報告提呈給總檢察署，由總檢察署採取進一步行動。

另外，阿都哈密說，昨午在吉隆坡國際機場被捕的哈茲阿茲將會在今午獲釋，警方給予口頭保釋，有必要時會再傳召哈茲。

不過，他強調，哈茲阿茲被禁止出國，直至上述案件調查完為止，因為他是此案的主要證人。

“昨晚，我的手機一直響個不停。我知道媒體很關注男男性愛短片的最新發展，無論如何，我必須重申，警方將會據標準作業程序來處理，包括哈茲阿茲今早被帶往吉隆坡醫院接受身體檢查。”

不因受矚目而高調辦案

阿都哈密強調，警方不會因為有關案件受矚目，而像過往的歷史性案件般特別關注或高調辦案，而會秉公辦理。

他說，任何刑事案件都有標準作業程序，他不想給該案件的調查組施壓，相信查案官的專業能力，當然也不允許他們疏忽，而須把案件相關人、事、物都仔細調查，越快行動就越快真相大白。

“我不能直接跳到結論部分，也不能提供過於詳細的技術性答覆。給我們時間，應該對警隊有信心。”

“在這個吉祥的開齋節月份，我們就不要再談這案件，好嗎？就把它視作一般的刑事案件，讓警方好好調查。”