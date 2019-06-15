【港反逃犯條例】全城怒哮 政府讓步 林鄭暫緩修例









（香港15日訊）香港特區政府擬修訂《逃犯條例》，引發上百萬民眾上街示威，其後更發生警民流血衝突。獲悉，專責香港事務的中共中央政治局常委、國務院副總理兼中央港澳工作協調小組組長韓正近日曾南下深圳，與特首林鄭月娥會晤商討此事。林鄭在衡量各種因素後，決定暫緩修例，重新諮詢。

林鄭昨晚深夜召開全體司局長會議，商討有關決定，並在今早會晤全體建制派議員交代決定及作出解釋，然後在下午召開記者會，向公眾作出宣布。

強調非撤回草案

被稱作“送中條例”的《逃犯條例》觸發連串示威，草案在立法會大會會議連續三天押後開會下，尚未能恢復二讀審議，事件驚動北京中央高層介入。消息人士稱，這次決定是希望有關《逃犯條例》的修訂能夠回歸理性，讓政府有時間聽取民意，但強調並非撤回條例草案，有關堵塞漏洞的工作會繼續進行。

建制派消息人士稱，北京高官近日不斷向建制派收風，了解市民上街抗爭原因，他稱北京不會因100萬人上街動搖，但不想看到流血，不願香港發生“六四事件”。

京官不願港重演六四

有建制派向北京進言，稱本月9日的百萬人大遊行，媒體調查發現有逾30%參與者是首次上街，而年輕人視抗修例為“正義行為”，不計自身安全。分析稱，香港有3萬名警員，就算分一半、即1.5萬人駐守金鐘，但倘10萬市民衝擊，警員無可能抵擋，除非開槍清場，但屆時香港必大亂，不符中央意願。因此，建制陣營有人提出折衷方案，如暫緩修例，表明做一兩年公眾諮詢程序，讓各界先冷靜下來。

泛民不接受暫緩 今續上街遊行施壓

雖然港府暫緩修例，惟泛民表示不會就此罷休，質疑此舉屬緩兵之計，旨在消耗民氣，強調明天（16日）還是要發動遊行施壓，堅持要政府撤回修例草案。

發起示威的香港民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰說，對林鄭不存任何幻想，重申堅持上街遊行，堅定要求政府撤回方案，同時譴責警方在週三的衝突中濫用武力，必須還傷者及示威者一個公道。

促警撤回“暴動”聲明

岑子杰說，過去一星期不少市民都親眼目睹，警方以不合理武力鎮壓示威，令人心痛及憤怒，亦不滿政府和警方將和平示威扣上“暴動”帽子。他表示，示威的市民手無寸鐵，並沒有暴動及暴民，只有暴政及殘忍的警察，呼籲市民支持及參與明天的遊行。

亦有團體發起聯署，要求警方撤回“暴動”聲明。團體“傘城網上教會”發起聯署，表示他們是和平集會的見證人，呼籲見證當日和平示威集會人仕加入見證人行列，聯署要求警方撤回有關“暴動”的失實判斷。聯署至今已有近4.5萬人簽署。

若解放軍介入鎮壓 美才會考慮制裁

（華盛頓15日訊）美國政府一名高層官員說，除非中國對香港的反修例示威作出激烈回應，不然美國政府是不太可能修改1992年通過、給予香港貿易及商業優惠的《香港政策法》。

該名不願透露身份的官員說，事態發展取決於中方的舉動，若事情急轉直下，如解放軍介入以武力鎮壓示威者，美國可能會考慮制裁。而美方的回應亦受中美貿易談判的情況影響。

美國總統特朗普日前回應事件香港的遊行，他指希望香港和中國能夠好好處理。

拜登讚港人勇敢

正競逐美國民主黨黨內總統提名、前副總統拜登在推特向反對修例的香港示威者表示支持，形容示威者為自治及公民權利發聲“非常勇敢、令人動容”，並警告中國“全球正密切關注”。

不敵民怨 撤23條國民教育

自1997年回歸以來，香港特區政府先後兩次推行重大政策時，遇上巨大反對聲音，被迫最終撤回議案。

最先是2003年7月1日，50萬人上街反對《基本法》第23條立法，時任保安局長葉劉淑儀黯然辭職，時任特首董建華隨後更以“腳痛理由下台”，未完成任期。

接著是2012年，港府計劃將“德育及國民教育科”列為中小學必修科，被質疑“政治洗腦”。反對團體從7月發起萬人遊行上街，至9月多個組織在政府總部舉行反國教集會，逾12萬人參加，時任特首梁振英翌日宣布撤回計劃，承諾在他5年任期內不再推動國民教育科獨立成科。

6000港媽嗆特首 孩子不是暴徒

約6000名香港媽媽週五晚舉行“香港媽媽反送中集氣大會”，怒斥特首林鄭月娥是不合格媽媽，用催淚彈及橡膠子彈對付意見不同的年輕人。出席者高喊“孩子，你不是暴徒”、“愛護下一代”等口號，希望林鄭可以看到怎樣才是真正的媽媽。

林鄭日前針對反修例警民衝突事件強調，“身為母親不應縱容小孩任性”。此番母親論引發香港母親們不滿並發起連署，迄今已有超過4.4萬多人響應。