哈迪：與巫統聯姻後 伊黨續與馬華國大黨交好





（甘孟15日讯）伊党党主席拿督斯里哈迪阿旺表示，伊党与巫统联姻成功后，与马华及国大党也持续保持良好的关系。

“目前阶段，伊党与国大党来往密切，包括进行过讨论和相互拜访等，同时也于去年在无拉港补选上为马华助选，这些都显示出两党趋向正面的发展。”

他坦言，并非所有华印裔可以接受极端主义，绝大部分都是排斥并偏向和谐的多元社会，人们不该被极端政治文化影响。

他今早在甘孟度假村，为伊斯兰党妇女组第59届代表大会主持开幕后，在记者会上如是表示。

提及两党合作小组的技术委员进展，哈迪阿旺则透露一切策略还在商讨中，应该尚有数个项目便告完成。

“委员会需要详细研究，以便在下届大选确保上阵的地区与人选，全力夺回政权。不过现在距离下一届大选尚远，我们会逐步加强合作的方向，连续三场补选的胜利，证明了巫伊两党的合作无往不利，一点点地慢慢成功。”

疑外来因素介入男男性爱片

另一方面，针对男男性爱短片中涉及的内阁部长，哈迪阿旺认为有关当局应该先调查清楚事件的来龙去脉。

“不排除有外来因素介入我国的可能，应该交由宗教相关的执法单位和警方去调查，同时政府也要解决问题的根源。”

他也透露，伊党旗下的伊党支持者大会堂（DHPP），申请成为正式党员的人数在不断增加中。