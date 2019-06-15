【性片風暴】全力配合警方調查 阿茲敏不休假

（安邦15日訊）經濟事務部長拿督斯里阿茲敏表示，指控他涉及性愛短片一事是噁心骯髒的政治伎倆，一切都交由警方展開調查；他將會專注於繼續做好其工作。

他在出席國際山莊清真寺開齋宴時被詢及會否在調查期間休假時，反問何者要求他休假。

他強調，首相已清楚傳達訊息，這是政治伎倆。

“有關當局會繼續調查，我們也希望調查清楚，我將給予全力配合。”

他說，本身尚沒受到警方傳召，但被告知警方週五傳召了他的政治秘書希爾曼，並會在周一繼續錄取口供。

希爾曼早前針對男男性愛短片事件，前往布城警區及聯邦直轄區宗教局投報。

阿茲敏提到，他和公正黨主席拿督斯里安華已討論過此事，並已向後者解釋。

他重申，從事件爆發的第一天開始，就已說了這是一種政治伎倆，選民和支持者都顯示他們的支持和信任，他深表感謝。

“我們就讓警方進行調查，沒有人可以干擾調查。

“我國獨立60年來首次改朝換代，身為希盟領袖應做的是帶來新的政策和方案，我會專注於推動良好施政。”

阿茲敏是鵝嘜區國會議員及國際山莊區州議員，非政府組織國際山莊特工隊主席奧巴克裡今日也在宴會上聲援阿茲敏。

“我們認為真的是夠了，目前應讓政府處理經濟的問題，而不是玩這些政治伎倆，最終還是人民受苦。”

此外，談到內閣成員有沒在內閣會議中提出討論新任反貪會主席拉蒂花受委一事，阿茲敏回應說，沒有內閣成員提出要討論，內閣同意委任拉蒂花領導反貪會。

至於委任的程序是否將改善的問題，他則聲稱，程序會保持原狀，也就是政府向國家元首建議的人選，國家元首同意後才委任。