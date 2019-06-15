獅城召回Starfresh飲用水 工廠沒違規 查污染原因

（吉隆坡15日訊）衛生總監拿督諾希山說，含綠膿桿菌遭新加坡召回的Starfresh飲用水工廠有遵守該部飲用水源准證的規定，目前當局正在進一步調查產品受污染的原因。

他發文告聲稱，食品安全及素質組調查發現，該工廠有實施食品安全保障計劃及遵守飲用水源准證規定。

他表示，經衛生部確認，Starfresh品牌飲用水只出口到新加坡，並沒在國內市場銷售。儘管如此，衛生部正在深入調查污染的原因，以採取進一步行動。

“銷售包裝飲料產品須遵守1985年食品條規360B條文，同時根據1983年食品法令13條文規定，任何人若準備或販賣含毒物或危害健康成分的食品將面對不超過10萬令吉罰款，監禁不超過10年，或兩者兼施。”

新加坡食品局是在本月12日發表聲明指調查發現，部分從大馬進口的Starfresh飲用水含綠膿桿菌，而下令進口商召回商品，受影響的產品是1500及500毫升裝，最後飲用期限分別在2021年5月13及11日。

綠膿桿菌廣泛存在水、糞便、污水及土壤中，會造成抵抗力低者感染各種疾病，但鮮少影響健康者。

衛生部非常關注任何危害消費者健康的事及監督本地市場食品安全，若消費者對任何食品安全課題有疑慮可以聯絡鄰近縣衛生局或州衛生局，或瀏覽官網http://moh.spab.gov.my或臉書www.facebook.com/bkkmhq。