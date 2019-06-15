中美貿易戰續沖擊令吉 國行有信心捍衛匯市

（吉隆坡15日訊）國家銀行總裁拿督諾珊霞聲稱，持續的中美貿易戰及英國脫歐衝擊，或可能會加劇令吉的波動；惟大馬在管理這些衝擊方面，有著良好紀錄。

她在接受英文星報財經週刊專訪時說，令吉自2005年實行浮動匯率以來，雖然遭遇了數次大規模外部衝擊，但我國都能保持穩定的經濟增長。

她說，我國在2015年經歷過大風暴，包括油價暴跌、一馬公司（1MDB）醜聞和大量資金外流，然而經濟還是繼續增長。

她補充，我國也經歷了令吉大幅貶值，但金融市場仍有條不絮，銀行貸款繼續增加；未來，我國須確保金融市場繼續保持穩定，金融中介可不間斷和不受干擾。

受詢及令吉未來的走向時，諾珊霞直言，新的現實是令吉的波動將加劇，因此，我國須擁有管理波動性工具，以確保金融市場繼續保持有條序。

她提及，有鑒近期全球貿易和地緣政治發展的不確定性，令吉波動加劇乃預料中的事，但這不僅是令吉，其他區域貨幣也面對同樣問題。

她強調，重要的是，令吉的表現與其他區域貨幣一致，大多數區域貨幣貶值0.7%至4.0%；在2019年，令吉兌美元貶值了0.6%。

“最終，馬來西亞的經濟競爭力並不是依賴匯率。”

“銀行對這些風險保持警惕，並會確保國內外匯市場的條件保持有條序，市場參與者和企業也應進行適當的匯率風險管理，包括國行提供的對沖靈活性。”

諾珊霞聲稱，令吉是靈活且由市場決定的貨幣，當令吉成為關鍵減震器時，已令大馬從中受益，這使得大馬經濟在面對外部逆風時保持彈性。

她解釋，這已在2014年和2015時獲證明，當令吉吸收了波動，從而限制了對實體經濟的不利影響。