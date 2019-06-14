李文材：加強管制 未禁售電子煙

（吉隆坡14日訊）衛生部副部長李文材說，政府尚未計劃在全國禁止售賣電子煙；但是政府將加強管制和監控，以遏制國人因使用電子煙而可能產生的各種健康問題和風險。

他在接受《馬新社》訪問時說，政府將採取積極措施，包括草擬管制電子煙的法案，並預計最遲可於明年杪在國會提呈法案。

他指出，政府將依據研究結果，包括考慮當前的需求和情況，以決定是否在全國禁止銷售和使用電子煙。

他是針對馬來西亞國家癌癥協會（NCSM）敦促政府立即禁止在國內、特別是向青少年售賣電子煙一事，給予回應。

此外，大馬穆斯林醫生組織（PERDIM）委員祖拜迪聲稱，電子煙中的尼古丁含量，較普通香煙中的尼古丁含量高出了兩到三倍。

他說明，一支普通香煙含約2至3毫克（mg）的尼古丁，但電子煙可能含4至12毫克的尼古丁，吸入過量的尼古丁將對吸煙者的健康帶來影嚮。

他表示，電子煙也可能被加入有害化學物質或混合尼古丁，並引發各種健康問題，包括血壓升高、心髒病發作、中風、胃和腸道潰瘍。

另外，馬來西亞煙草控制委員會秘書莫哈末沙尼則建議，政府馬上禁止出售含尼古丁的電子煙。

他強調，電子煙的成分並不清楚，也沒證據顯示這些成分是否安安，吸電子煙的人不僅容易患上癌癥，甚至有可能影嚮健康。