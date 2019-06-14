【納吉SRC案】依斯密：SRC資金存瑞銀行 不確定是否KWAP貸款







（吉隆坡14日訊）SRC國際公司前主席丹斯里依斯密表示，他不能確定SRC公司存放在瑞士銀行的資金是來自公務員退休基金公司（KWAP）借給該公司的貸款。

他是今日供證時，表示認同辯方律師哈威德吉星所指，他無法確定較早前他所提及，他與SRC公司的其他5名董事曾於2013年9月前往瑞士的羅納諾，以確認存放在瑞士銀行（BSI）總部的15億令吉資金是否安全和受保障中的該筆資金是來自公務員退休基金局。

依斯密也是前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際4200萬令吉洗黑錢案的第39名證人，他是此案開審以來供證時間最長的證人，他今日在進入第25天審訊時，接受哈威德吉星的交叉盤問時，如是指出。

他同時也表示無法確認公務員退休基金局提供給SRC公司的部分貸款，被存入了安勤私人銀行（Falcon Bank）和在香港的寶盛銀行（Julius Baer Bank）。

沒每月更新外國賬戶

此外，依斯密也表示對SRC公司何時匯出18億令吉到國外的銀行一事不知情。他說，在SRC公司將18億令吉匯到國外後，董事會曾要求管理層每月更新外國的賬戶，但管理層沒有遵守這項指令。

“管理層有提呈一些財務報告，但這不是董事會所要的。”

SRC公司於2011年8月至2012年3月期間，獲得公務員退休基金局分別發出兩筆總額40億令吉的貸款，其中首筆20億令貸款中，15億令吉被轉移到瑞士銀行，3億令吉存放在寶盛銀行，剩餘的2億令吉留在國內作為SRC公司的營運開銷。

依斯密說，他記得有人提出過動用剩餘的2億令吉投資單位信托，但他則是建議將資金投資藍籌股。

“SRC公司獲得政府的擔保，以向公務員退休基金局借貸20億令吉後，首席執行員聶法依沙沒有告知董事會，該公司的擁有權已轉移給財長機構。”

納吉非SRC股東

依斯密認同哈威德吉星指，納吉從未成為SRC公司的股東，該公司最終股東是財政部長機構，但他重申，SRC董事會是根據時任首相，即納吉的指示作出決定。

哈威德吉星在今早開庭時告知法庭，辯方已詳細閱讀依斯密於過去4天在庭上的供詞手稿，決定將在適當的時候處理其證詞被指出現矛盾的問題。

這也意味著辯方暫時不申請挑戰依斯密證詞的可信性。

****辯方指依斯密證詞矛盾

在這之前，依斯密在書面證詞中指董事會做任何決定，都必須咨詢首相納吉，但他在較後接受哈威德吉星盤問時，卻說董事會根據股東的議決行事。

辯方首席律師丹斯里沙菲宜昨日就哈斯密的矛盾證詞向承審法官莫哈末納茲蘭要求展延審訊，以詳細審閱依斯密自周一開始的供證手稿。

哈威德吉星說，辯方將在適當的時候才處理此問題，而現階段會繼續盤問這名證人。

另一方面，依斯密指出，SRC公司董事會不知道拉惹朱蘭路大馬銀行的公關經理被任命管理SRC公司的賬戶，盡管他認為應該要有一人，但董事會不曾任命任何人。

哈威德吉星詢及他是否認識大馬銀行的公關，包括Joanna Yu、Daniel Lee和Krystale Yap，他表示不認識。