阿茲萬態度大U轉 公開向阿茲敏道歉

（八打霛再也14日訊）在貌似部長的男男性愛短片風波鬧大後，曾直言不感意外，並指手中握有哥哥1001件性醜聞內幕的藝人阿茲萬，突然大U轉，要向哥哥即經濟事務部長拿督斯里阿茲敏公開道歉，懇求對方的原諒，希望恢復兩人的兄弟友好情誼。

他在接受《Mstar》專訪時說，他是因為粉絲在開齋節前問起他和胞兄間的關係，內心開始萌起了這個念頭。《Mstar》是英文星報的馬來版網站。

一向和兄長感情欠佳的阿茲萬聲稱，有粉絲們問他，不想在這個開齋節和阿茲敏和好嗎？他們已問了多次，現在適逢開齋節。

“在這個美好的日子，我反思為何不和他（阿茲敏）和好？如果他看到我的這篇訪問文章，我想說'敏（阿茲敏），這麼久以來我做了很多錯事，傷害了你。我要向你道歉，請你原諒我'。”

據了解，他們兩兄弟的關係一直以來都欠佳，阿茲萬此前也一直對其胞兄展開一系列極具爭議的人身攻擊。

今年2月移居到倫敦的阿茲萬強調，他如今願意和阿茲敏和好，不僅僅是因為他們是親生兄弟，更是因為基於父母的養育之恩。

他承認，此前彼此的關係很僵，但外人並不知道他們兄弟姐妹經歷了什麼，因為這是家人之間的私事。

“我承認自己做了很多對不起他的事，而作為一個弟弟，我應該向他道歉。”

出於自己意願與政治無關

“我希望此次的公開道歉，能獲哥哥接受，且不會引起任何一方的誤解。我要和阿茲敏和好的意願與政治無關，那是出於我自己的意願。”

“這是因為我想到，我們這樣的關係究竟要僵持到何時？雖然我們意見不同，但兄弟姐妹……這份血緣關係是永遠無法改變的事實。”

“我的這份好意才剛要開始，所以請給我一點時間。我希望大家不要譴責我，反之為我們誠心祈禱。”

詢及若有機會，是否願意麵對阿茲敏並向他道歉時，阿茲萬強調，這是最好不過的。

他說，哥哥是一個大忙人。在出任部長前就已經非常忙碌，更不用說現在了。因此，他公開道歉應該已經足夠了。

“但是，如果我回到馬來西亞，而上蒼也安排我們見面，那我肯定會做好準備。能向哥哥問好和道歉，是一個非常有意義的夢。如果成真，那將會是最美麗的道歉。”