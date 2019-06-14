【性片風暴】與警合作成立小組 MCMC查男男性片

（賽城14日訊）通訊及多媒體委員會（MCMC）主席阿依沙說，MCMC將通過之前與警方合作成立的調查委員會小組，配合警方調查男男性愛短片的事件。目前，警方尚在調查階段，暫無法披露調查進展。

他今日出席馬來西亞7家電訊公司首席執行員的誓言簽署儀式後，針對男男性愛短片事件的提問，如是回應。

他說，MCMC對此事件高度關注，因此將優先關注，通過今年3月與警方合作成立的調查委員小組，全力配合警方的調查工作。

此外，馬來西亞7家電訊公司的首席執行員及代表在阿依沙的見證下，共同簽署以消費者為主的誓言（Consumer First Pledge），以提升服務水平。

阿依沙致詞時說，希望通過上述簽署，馬來西亞眾電訊公司將提供更優質的服務予消費者，為消費者帶來優質的使用體驗。

他解釋，現有的一般消費者守則（GCC）規定，電訊公司在收到消費者投訴後，需在15天內解決90%投訴及在30天內解決95%投訴。

電訊公司提供更優質服務

他強調，通過誓言簽署儀式，電訊公司需更嚴格地遵守此守則。

他補充，MCMC現階段正與電訊行業及馬來西亞通訊及多媒體消費者論壇（CFM）合作，重新檢視一般消費者守則（GCC），以便電訊公司加快處理消費者的投訴，即較不複雜的投訴，包括用戶激活、更換配套及服務終止投訴，須在3個工作天內解決；而較複雜的投訴，包括詐騙和涉及在谷歌及蘋果應用程式商店付款投訴。

“我們希望，這項改進措施可在今年第4季度開始實行。”

阿依沙說，MCMC今年第1季度收到的通訊及多媒體服務投訴己有所減少，從去年第4季度的1萬8182宗，減少至今年第1季度的1萬4182宗，少了22%。

參與上述誓言簽署儀式的電訊公司包括時光電訊公司（TIME dotCom）總法律顧問祖利安丁、楊忠禮電訊私人有限公司（YTL Communication Sdn Bhd）首席執行員李永鉅、U Mobile首席執行員黃顯德、天地通亞通首席執行員伊德罕納瓦威、馬電訊首席執行員拿督諾卡馬魯安努亞、明訊首席執行員葛漢歐谷及數碼（Digi）電訊公司首席公司事務主管佐阿其。

哥賓星：將配合助查 抨政治手段很可怕

（八打靈再也14日訊）通訊及多媒體部長哥賓星披露，針對目前流傳的男男性愛短片，由於各方已向警方報案，有關案件也應交由警方作出調查，而通訊及多媒體委員會也將會在警方要求協助下給予配合及幫助。

不過，他認為，以散播視頻達到特定目的手法不應該發生，這種骯髒的政治手段也非常可怕，不應給予支持。

哥賓星於昨晚出席雪州行動黨與媒體共慶開齋節晚宴，被媒體詢問有關男男性愛短片時說，由於他本身還未向通訊及多媒體委員會了解情況，因此針對有關課題，拒絕給予任何回應。

他指出，在他與通訊及多媒體委員會了解情況前，都不便作出回應，並要求媒體再給他一些時間去向該部門查詢情況。

另一方面，哥賓星說，配合政府計劃設立媒體理事會，該部至今已收到共4份來自媒體的建議書，並將於下周五召開會議與媒體討論各項建議，以及作出決定。

“我已經過看過有關4份建議書，並要求呈交建議書的媒體代表必須出席會議一起商討。所接獲的建議有很多，但暫時不會公布詳細內容。”

他將會在會議之後召開記者會，以公布會議上的各項討論及成果。