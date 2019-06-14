397洋垃圾貨櫃滯留檳 116開檔查 香港佔94個







（北海14日訊）檳州關稅局主任賽迪說，目前尚停留在北海北岸箱運碼頭（NBCT）的洋垃圾貨櫃共有397個，其中271個已確定來源地，當中香港便有94個。

他說，其他包括美國68個、德國28個、加拿大20個、日本14個、芬蘭12個、希腊12個、澳洲11個、西班牙5個、智利3個、紐西蘭2個和法國2個。

他說，在397個貨櫃當中，有116個已開檔調查，155個有報關但未交給執法單位調查，另126個沒有報關文件。

他今日在記者會上說，檳州每天平均都有5個運載洋垃圾的貨櫃抵至北岸箱運碼頭，但這些都擁有政府的AP准證。

檳州關稅局最近打擊走私活動有所斬獲，於5月29日在NBCT起獲市值31萬8000令吉的走私橡膠木。

起值31.8萬走私橡膠木

賽迪說，該局在NBCT起獲6個貨櫃，有關方面虛報為已加工並可允許出的橡膠木，已抵触1967年關稅局法令135（1）（a）條文（ 沒有執照非法出口），並可與135（1）（a）條文同讀。

他說，這些走私橡膠木將運至中國，由于大馬的橡膠木品質比泰國好，除了在本地供不應求之外，也出口到中國和日本。

偵破2走私煙案 逃稅額達200萬元

檳州關稅局也偵破2宗走私香煙案件，共起獲29萬6952令吉的物品，逃稅額高達200多萬令吉，並逮捕一名40多歲華裔羅里司機作進一步調查。

1羅里司機被捕

首宗案件于6月13日凌晨3時，當局執法員在南北大道第267公里處搜查一輛貨櫃羅里，發現有300箱走私香煙（即300萬支香煙）。

這些香煙價值24萬令吉，所涉及逃稅額達200萬令吉，該名羅里司機因而觸犯1967年關稅局法令135（1）（e）條文（即運載未獲關稅局批准的貨物），除了需被延長扣留5天接受調查，對方也會被提控上庭。

賽迪透露，嫌犯為了不讓執法員發現，也在貨櫃內置放數張床褥，以遮蓋走私香煙。

次宗案件于6月11日早上9時15分，當局執法員在檳島峇東茅路一間住宅，起獲70萬8000支的走私香煙，價值5萬6952令吉，逃稅額32萬1956令吉64仙，但無人落網。

加國拒收回洋垃圾 彭文寶抨不負責任

加拿大環境部發言人宣佈該國不打算收回已被運到大馬的塑料垃圾，對此掌管檳州環境事務的行政議員彭文寶大感驚訝和失望，並抨擊該國不負責任。

彭文寶於上個月30日拉隊到北海北岸箱運碼頭，揭發檳州關稅局近半年在該碼頭共截獲265個貨櫃，重約1萬3000多公噸洋垃圾，這些洋垃圾的來源國包括加拿大。

針對加拿大環境部發言人的說法。彭文寶今天受訪時透露，加拿大駐馬官員在剛過去的週二造訪檳城，與他一起到北海北岸箱運碼頭及塑料回收廠實地了解加拿大垃圾被運入檳城之後的處理情況。

“我當時沒通知媒體隨行採訪，是基於對加拿大官員的尊重，大家都是要解決問題，而非博取宣傳。”他當時向加拿大官員出示有關洋垃圾貨櫃箱的運輸文件，證明這些貨櫃是從加拿大出發後途經韓國釜山及新加坡，最終抵達檳城。

“我們當時討論到，如果有關塑料垃圾能被循環再造我們可接受；但如果已無法被循環就必須遣送回加拿大。”

他續說，雙方當時也討論到，如何把洋垃圾從檳城運回加拿大，包括費用及運輸途徑，確保洋垃圾被妥當運回加拿大，而非中途不知所蹤，遭另一輪不當處理。

“加拿大駐馬官員當時態度良好，展現共同解決問題的誠意。沒想到過沒幾天，加拿大環境部卻發表這種不負責任的話，而我也是從報章才知道這消息。”

彭文寶敦促加拿大政府成熟處理此課題，因加拿大是《巴塞爾公約》簽署國，理應知道如何處理跨境垃圾問題。他提醒該國，“己所不欲，勿施於人”。

他認為，加拿大不打算收回已被運到大馬，包括檳城的塑料垃圾，是對檳城人民的不尊重。處理洋垃圾課題上，人民、商家及政府應共同肩負責任。