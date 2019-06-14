國行：晉最後討論階段 消費者信貸法 快了

（吉隆坡14日訊）國行總裁拿督諾珊霞披露，國家銀行正與多個部門展開合作，以便盡快制定“消費者信貸法令”，確保消費者獲公平的保護和待遇。

她接受英文《星報》訪問時說，國行已和多個內閣部門包括國內貿易及消費事務部、房屋及地方政府部及企業發展部進行合作，以推動和落實“消費者信貸法令”。

確保獲公平保護

她表示，有關法令已進入最後討論階段，希望在明年將之納入立法程序。

她認為，不論消費者向誰借款，這項法案將通過為消費者提供平等的待遇和保護，促進健康的消費信貸市場。

諾珊霞聲稱，法案將修補國行的“負責任融資指南”，不僅是針對銀行，也包括透過合作委員會運作的合作社。

她指出，這些指南旨在保護消費者，使其不會因承擔無法履行的條款而面臨經濟困難。希望他們能從可承擔的借款中創造價值。一旦法案獲頒布，消費者將可獲得更多的融資選擇。

“展望未來，我們理解除了傳統銀行和合作社外，消費者將擁有更多元化的資金來源。”

“國行的目標是確保消費者無論是向銀行，合作社，放債人還是信貸公司貸款，都應該獲得公平的保護和對待。”

諾珊霞強調，雖然國行可透過立法為消費者提供保護，但大馬人民的金融知識水平依舊須獲得提升。因此，國行預計會在7月推出一項“國家金融知識戰略”。

她解釋，這項戰略由國行、證券委員會、雇員公積金局，大馬存款保險機構（PIDM）、教育部及國民投資機構（PNB）和信貸諮詢與債務管理機構（AKPK）組成的金融教育網絡共同推動和落實。