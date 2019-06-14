檢討合法化企圖自殺 副揆：解決心理健康問題

（吉隆坡14日訊）副首相兼婦女及家庭發展部長拿督斯裡旺阿茲莎聲稱，總檢察署被要求重新研究“企圖自殺的合法化”建議，將企圖自殺罪行從刑事法典中移除，以解決我國日益令人擔心的心理健康問題。

她表示，上述建議是她在主持精神健康會議中，做出的幾項決定之一。

在我國，企圖自殺是一項刑事罪，在刑事法典309條文下，任何人企圖自殺可被判處最高1年監禁、罰款或兩者兼施。

她在文告說，本次會議通過的議案還包括了考慮豁免15999關愛專線、防止自殺中心（Befrienders）的電話收費建議及培育人民在生活中、特別是教育的良好價值觀。

文告指出，本次會議還同意配合國慶發起“家庭宣言”活動，加強國人的家庭價值觀。

旺阿茲莎聲稱，會議也決定將10月定為“心理健康醒覺”月，及推動全國醒覺運動——讓馬來西亞說話（LET'S TALK MALAYSIA），消除民眾所面對的心理疾病。

出席上述會議的政府單位包括了衛生部、通訊與多媒體部、教育部、青年及體育部、婦女及家庭發展部、內政部、首相署宗教事務部及警方。

旺阿茲莎說，上個月在砂拉越發生的16歲少女被網民慫恿而跳樓自殺事件，顯示出我國的心理健康水平尚需繼續獲改善。

她直言，此事件也顯示了社交媒體對年輕一代的負面影響和印象。

她表示，衛生部在2015年進行的國民健康和發病率研究顯示，16歲及以上民眾之中，有29.2%患有精神健康問題，較1996年的10.7%增加了近3倍。

“在2017年針對13至17歲學生的調查顯示，有10%的學生有自殺傾向，較2012年的7.9%有所增長。”

旺阿茲莎強調，這兩項數據都有驚人發展，因此需採取整體方案來解決問題。

她提到，抑鬱症是馬來西亞社會的一個主要精神疾病；國人為治療精神疾病的醫療開銷，預計將在2030年突破255億美元（約1054億令吉），恐對馬來西亞經濟帶來一定的影響。

她重申，心理健康問題應受更多關注，因為這項問題涉及了所有群體和社會。