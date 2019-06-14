【港反逃犯條例】連續3天沒開會示威平息 民陣發動週日再遊行





（香港14日訊）香港政府修訂《逃犯條例》引發大示威後，立法會宣布修例二讀辯論會議延期，自周三起已連續3天沒開會，立法會和政府總部一帶的示威逐漸平息，僅剩零散抗議活動。不過，民陣將於來臨的周日（16日）再發動一次遊行，呼吁市民參與及響應下周一的罷課、罷市、罷工，堅持要求港府撤回修例。

香港立法會於12日、13日延後修例二讀辯論，立法會主席梁君彥決定今天也不開會；香港政府行政署亦公告，政府總部一連兩天暫停開放，職員不用上班。民主派議員認為，梁君彥的決定正確，直至港府撤回修例。

立法會秘書處指，在考慮過所有因素後決定不開會；有建制派分析，警方需時重整旗鼓部署戒備，因此立法會寧願不開會。立法會原訂本周三至下周四連續召開7天共61小時會議，現時連續3天未能開會，已失去21.5小時。

11人被捕包括6大學生

雖然今天氣氛恢復平和，但仍有不少示威者聚集在中信天橋及添馬公園，而金鐘一帶的銀行包括渣打、恒生、東亞、中銀、華僑永亨等都已恢復正常運作。有建制派指，一旦會議重新召開，他們會重返立法會，但在警方還未來得及準備好整體保安措施，以讓建制派議員順利赴會之前，實在不宜舉行會議。

立法會議員鍾國斌在上港台節目時表示，由於目前情況不明朗，他估計到下周也未能開會恢復二讀。鍾國斌批評現時政府處理手法有問題，坦言若繼續忽視社會聲音，未來管治更困難。

被問及會否投下反對票，他稱現時難以評估，但相信政府“非鐵板一塊”，會聆聽社會聲音。

連日來的警民衝突，傷者已增至81人，其中兩名男子傷勢嚴重。警方昨天表示，在鎮暴行動中共發射約150枚催淚彈、橡膠子彈及20發布袋彈，有22名警員受傷，11人被捕，其中6人為大學生。

或仿效1997臨立會 會議非一定要在立法會

香港立法會已連續3天不開會，民情洶湧下，至下周能否順利開會仍存在變數。其實，香港法例並無規定立法會大會一定要在立法會大樓內召開。1997年，“臨時立法會”成立之初被港英政府認為是非法組織，不予承認，臨立會於是移師深圳開會，並自行修訂及通過法案。

因此，即使示威者占領立法會大樓，理論上議員仍可移師其他地點，包括灣仔會議展覽中心等地方開會，只要立法會主席梁君彥跟足議事規則程序開會，而出席議員又符合法定人數要求，通過的法案便具法律效力。

不過，建制派認為更改地點開會的可能性極低，因此舉只會令本已受質疑的《逃犯條例》更失去正當性。

網民發起聯署 要求法國禠奪林鄭勳章

港府強推《逃犯條例》修訂引發大批市民反對，連帶特首林鄭月娥也備受批評。繼特首選委會選委發起聯署要求林鄭下台後，有網民昨天亦發起聯署，要求法國禠奪2015年頒授給林鄭的榮譽軍團勳章，批評修例危害居港法籍人士的人權。

聯署目標人數為7.5萬人，截至今天中午，已收到逾6.6萬個簽名。

網民在Change.org發起聯署，要求法國總統馬克龍、法國陸軍上將普加和法國駐港澳總領事官明遠禠奪林鄭的勳章。聯署信提到，林鄭在2015年獲頒軍官勳位，表揚她擔任公職和支持法國在香港的利益。

聯署信批評林鄭強推極具爭議的《逃犯條例》修訂，將危害香港居民和居港法籍人士的人權，政府暴力鎮壓和平異見人士，已令林鄭喪失領有法國最高榮銜的資格。林鄭再不是法國駐港澳前總領事柏雅諾所指“模範政府領袖和公務員”，反而危及法國自由平等的民族理念。