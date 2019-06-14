【性片風暴】沙公青副團長爆料 哈茲7次追問阿茲敏行程

（吉隆坡14日訊）沙巴公正黨青年團副團長比利森指原產業副部長高級機要秘書哈茲阿茲涉嫌誣衊，因為此人在今年的山打根補選競選期間，多次向他打聽經濟事務部長拿督斯里阿茲敏的行程，絲毫不像與阿茲敏有親密關係。

比利森今天召開新聞發布會指出，他在山打根補選期間負責包括公正黨主席拿督斯里安華和阿茲敏等部長和副部長的活動行程安排。

“但是，哈茲阿茲在競選期間不斷聯繫我，他分別於4月27日和30日、5月3日及6至8日，7次透過WhatsApp追問阿茲敏在山打根助選活動行程和住宿地點，也曾打電話向我打聽。”

他說，哈茲阿茲不斷以機要秘書身分聲稱他需要了解阿茲敏的行程，令他感到被施壓，但仍然秉持責任而回答對方的追問。

“競選結束後哈茲阿茲沒再聯繫我，但是上週他再度打電話來，要求我不可向人透露他曾屢次打聽阿茲敏行程的事情，令我感到怪異。直到男男性愛短片事件傳開後，我才意識到此人當時追問的行為是別有居心。”

他表示，哈茲阿茲昨天聲稱與阿茲敏建立親密關係已久，令他更加篤定對方陰謀誣衊阿茲敏。

“若兩人真有長期關係，則哈茲阿茲可以自行詢問阿茲敏的行程。”

他也說，哈茲阿茲是公正黨新人，卻被賦予資格參加黨選，並且此人也與公正黨的拉菲茲相熟。

他也在現場展示宣誓官蓋章認證的宣誓書，證明他所言非虛。