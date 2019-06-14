指拉隊踩場抹黑滿星雲 賴彩雲告林立迎誹謗





（吉隆坡14日訊）滿星雲（Monspace）集團創辦人拿督斯裡賴彩雲，已於周二（11日）入稟法庭起訴民主行動黨甲洞區國會議員林立迎誹謗及惡意誣告（Malicious Prosecution），案件將在本月26日過堂。

根據賴彩雲發出的新聞稿指出，林立迎最初在毫無正當理由的情況下，安排了19名滿星雲集團的投資者報案控訴，引起公眾輿論以向有關當局施壓，包括要求貿消部、國家銀行及警方商業犯罪調查部對滿星雲採取行動。

她說，林立迎這項缺乏真實性的指控和行動，導致她在今年5月8日在1993年反金字塔法令第4（2）條文下被控。

為此，賴彩雲就林立迎的惡意誣告採取法律行動，並向後者索討賠償金，同時也促請林立迎勿再做出任何針對滿星雲的誹謗性言論。

形象遭貶損

賴彩雲也披露，林立迎過去多次在媒體中做出抨擊滿星雲的言論，包括指滿星雲和她涉及賄賂高級政府官員及政治人物、經營非法業務、進行金錢遊戲的商業活動、欺騙中國投資者血汗錢等，這些內容嚴重貶損了他們的形象，導致社會人士及國內外商業界對她抱有負面觀感，從而降低她的聲譽。

她周五在吉隆坡大使路法庭大廳召開記者會強調，林立迎一開始是在個人的社交或談話中有毀謗的字眼，但她一直沒在意，只覺得把自己做好就可以了。

她說，直至2017年5月23日，林立迎突然帶了一群中國人來滿星雲的公司鬧場，當時也有人高舉橫幅和布條，上面寫了很多傷人的字眼；不過，她還是認為用正面積極的方式和態度應對就足夠了。

“我們當時有很多激勵的歌曲，告訴家人們我們應該要秉持善念，畢竟很多人都在關注我們，我們要做得更好。”

然而，賴彩雲聲稱，這一兩年來，發生了許多事情，包括貿消部的介入調查和提控，儘管她都配合協助調查，但每一次執法人員都會用懷疑的眼神和質疑的語氣問道：“如果你說你沒做的話，為何這些中國人要去示威？”

她表示，顯然的，當時的示威行動已影響了群眾和本地執法人員對滿星雲的看法，因此在經過與律師團隊的商討後，決定起訴林立迎，同時也希望林立迎在未來的時間內，不要再做出言語上的攻擊。（TKM）

賴彩雲涉非法推廣直銷案 辯方挑戰控狀完整性

針對賴彩雲因涉嫌非法推廣直銷計劃被貿消部提控一案，辯方律師團於今日挑戰控方的控狀完整性，法庭擇定在7月1日聆訊。

賴彩雲代表律師楊錦成對媒體聲稱，控狀中只簡單的闡明了時間、日期、地點和觸犯的條例，當中並沒說明滿星雲究竟如何被定義為金字塔公司及用的是什麼直銷方法。

“控狀必須要明確的寫清楚，而不是只是指某個人在某個地方違反了法令就了事，所以我們提出控狀有疏漏的這一點。”他披露，法庭將在7月1日聆訊辯方的要求，並擇定7月9日進行審前復檢，8月2日正式過堂。

主控官陳恎 今日也在庭上，申請修改部分控狀內容，包括列出名字和日期。