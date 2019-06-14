【港反逃犯條例】疑遭秋後算賬 6大學生被捕





（香港14日訊）針對周三發生的金鐘示威事件，香港警務處處長盧偉聰今午表示已共拘捕11人，分別涉嫌公眾地方妨擾、非法集會、襲警及與暴動有關罪行。據港大學生會學苑官方臉書稱，至今有6名大學生被警方拘捕，當中包括4名港大生，其中兩人涉嫌遊蕩，另外有一名城大生和一名浸大生。學苑官方臉書指，警方持有搜查令，正前往香港大學李國賢堂作搜查。消息傳開後，立法會議員許智峰及鄺俊宇，以及律師和一批港大舊生晚上到場了解。

香港大學李國賢堂舍監吳兆文晚上11時許向現場傳媒表示，警方並未有前來搜查宿舍，義務律師已接觸兩人，得知他們正辦理保釋手續，暫時未知警方拘捕他們的罪名。他指警方沒有到宿舍搜查，強調校方會確保警方有足夠法律理據才可以入校舍搜查。

港大校委會學生代表黃程鋒表示，有兩名港大學生週三晚上曾出現金鐘一帶，被警方以“遊蕩罪”拘捕，目前在警署扣留。黃指，已有大律師到場為學生提供協助，據知警方曾要求兩名學生簽署同意授權搜屋，但兩人未有簽署。他指，兩人均是李國賢堂宿生，宿堂經理已接獲警方通知二人被捕。

鄺俊宇表示，晚上接獲港大學生求助，指有消息稱警方將搜查李國賢堂學生宿舍，他隨即趕至現場，目前已知義務律師成功接觸到被捕學生，得悉正辦理保釋手續。許智峰稱，警方搜宿舍的消息傳開後，港大校園瀰漫著白色恐怖，學生們感到驚恐，他們接到消息才趕至。他指消息稱有警車到過各大專院校停留，惟未能確定是否屬實。兩人指無論是否虛驚一場，亦有責任保護學生。

城大發言人表示，暫未有確實學生被捕的數字提供，對於有消息指有城大學生受傷及被捕，校方表示非常關注和痛心。發言人稱，校方一直以學生的安全為重，希望能與受傷或被捕的學生聯絡，讓大學了解實際情況下，提供適切的幫助。同時，城大亦希望再次呼籲學生注意自己和他人的安全。

另外，理大學生校董李傲然表示，近日與同學目睹有4架警車分別停泊在理大何文田及紅磡學生宿舍外，同時有三至十幾名軍裝警員在附近巡視。他稱有同學向他反映，見到有配帶委任證的便衣警員走入理大紅磡校園，動機不明。理大表示，並無接到相關執法部門通知在校園執勤，亦沒有接獲理大學生求助。