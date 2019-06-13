被狗咬婦女不治 砂狂犬病第18死者





（古晉13日訊）大馬衛生部今日證實，昨日（12日，星期三）晚上在砂中央醫院逝世的61歲印尼籍華裔婦女，是人感染狂犬病的確診患者。這是砂拉越自2017年5月爆發狂犬病疫情以來，第19宗的確診病例，並且已造成18人死亡。

目前只有一位9歲男童幸存者，他雖然已獲準出院回到西連甘榜瓜拉的家休養，但迄今還在昏迷中，情況並不樂觀，只是依靠儀器維持生命。他是2017年入院，於2018年1月31日獲準出院。

根據衛生部文告，61歲女死者是昨晚10時47分逝世，醫學研究院（IMR）的檢驗報告已證實她感染狂犬病。因此，2019年內已有3宗確診病例，目前砂狂犬病疫情已晉升至第二級災難。

根據了解，死者與本地華裔丈夫結婚後，育有一對兒女，居住在朋嶺路住宅區。據悉，死者生前任職家庭女工，工作地點距離住家不遠處，平時是步行前往工作崗位。

事發當天，她如常步行途經古晉市一間中學附近路段時，相信在沒有防備下，被一只流浪狗攻擊及咬傷。當日，死者被家人送往一間診所接受治療。

據悉，死者於本月8日疑出現狂犬病癥狀，被家人送往砂中央醫院接受治療。但她在入院接受深切治療約4天後，不幸於昨晚10時47分在病房咽下最後一口氣。

今日上午，死者丈夫、兒女及家屬聚集在砂中央醫院停屍間，等候辦理相關手續領出遺體後安排身後事。

與此同時，根據衛生部文告指出，死者是在驅趕野狗時，被野狗咬傷右手拇指。她事後已清洗傷口5分鐘，然後到附近社區診療所治療，原預約在一周後複診，但她覺得傷口已複原，就沒回去複診。

死者於6月6日開始感到右手臂不適，8日送往砂拉越中央醫院傳染病房，並註射狂犬病疫苗針。她隔日申訴頭暈、惡心、難以吞咽、頭痛、恐水、右手臂不適及身體虛弱。(