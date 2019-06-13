維護513墓園工委會 促內長解密檔案





（八打靈再也13日訊）維護513墓園工委會經於周三（6月12日）致函內政部，要求內政部長丹斯里慕尤丁解除513事件檔案的機密限制。

工委會指出，內政部官員在接領函件時，指部長正在休假，將在部長返回工作崗位跟進與答複。

“工委會強烈認為，了解513事件的始末，對於糾正現有錯誤的历史以及對馬來西亞各種族之間的和解過程至關重要。”

513事件50周年紀念系列活動工委會主席陳亞才發文告指出，該會配合513事件跨入50周年而促請官方解密513檔案，讓學者可以接觸相關資料，從事中立與客觀的研究與分析，進而讓國民對這段历史有全面的認知。

“正式開放，讓社會大眾及學者專家通過閱覽及研究有關檔案，找出50年前，513事件爆發的各種直接或間接因素，厘清長期以來國內外對有關事件的各種揣測和爭議。而有關的研究成果，有助於促進種族和諧，擺脫历史陰影的籠罩，協助推動國家社會的進步。”

他說，根據一般國際慣例，各種檔案將在經历50年後對公眾開放，讓社會各界可以參閱和使用。

“工委會期待希盟政府可以參考及效仿其他國家的做法，就513事件，落實轉型正義。”

陳亞才表示，一些外國機構保存相關历史事件發生的始末及受害者的信息等，向國民坦誠揭露過去所發生的历史，自我反省，從中學習，然後朝未來前進。

他舉例說，德國設立大屠殺紀念博物館，作為對後來者的提醒和警惕；台灣完成228事件的調查後，確認事件發生的責任承擔、對受害者道歉和賠償，並設立人權博物館，最終達致族群和解。