【性片風暴】指對方被利用詆毀他 阿茲敏：我與哈茲不熟

（沙亞南13日訊）被卷入疑似男男性愛短片風波的經濟事務部長拿督斯里阿茲敏，今日首度在公開場合現身回應，他與自爆為短片另一主角的原產業副部長三蘇依斯幹達高級機要秘書的哈茲阿茲並不熟絡，認定哈茲只是被利用來詆毀他的一名人物。

“我和他並不熟絡（saya mengenali dia daripada jauh），他曾是黨員，接著參加反對黨（國陣），本屆大選希盟贏了他又跳回公正黨，這是一名其個人被利用於誹謗的人物。”

對於有否懷疑是誰幹的事情，他表示不做回應。

他透露，其政治秘書兼雪州鵝麥斯迪亞區州議員希爾曼已於今早報警。他諮詢了本身代表律師意見後得悉，警方基於獲得報案書，足以調查此事。

也是雪州前大臣的阿茲敏，今日在“徒弟”雪州大臣阿米魯丁陪同下，出席雪州發展機構（PKNS）在沙亞南會展中心（SACC）舉行的開齋節門戶開放活動後，受記者追問性愛短片風波時，促請涉及者若無法為民服務，請勿進行如此骯髒和卑劣的污蔑手段。

他強調，作為新政府，希盟領袖需秉持良好價值觀和清晰原則，而非受困於殘暴和齷齪政治，並認同首相敦馬哈迪昨日的訓誡是嚴格的，需被所有方面尤其是黨領導正視。

“今天人民要看到政府能解決經濟問題、生活費高漲和提高吸引外資等能力，各方有責任建立一個穩定的政權，而不是動搖新政府。”

“我以微小和有限的能力支持首相倡議的政策，以吸引投資和促進商貿為前提。我們正竭力這麼做，以便所有政策能給投資者信心，讓投資者理解這是一個親商的政策。”

阿茲敏認為，要打造親商環境，前提是需要一個堅定政權。政治穩定的重要性，足以取信於投資者，他促請政壇同志重視首相的勸誡，因為最終是要對阿拉和向人民負責。

他指出，極為認同首相要新馬來西亞政治應是幹凈的看法，政界應摒棄齷齪政治，貫徹新價值和新政治，並要涉入齷齪政治的特定人士和群體被懲處，因為大眾不會接受齷齪政治。

不做臆測 交首相決定

在回應這宗男男性愛短片的詆毀，是否來自於因首相馬哈迪沒有設下時間表，以傳位予下任首相的權力鬥爭，也是公正黨署理主席的阿茲敏表示不會做任何臆測，一切交由首相特權去決定，重要是新領導需獲得大多數人民的接受。

“我現在目的是要確保和持續讓經濟成長，讓投資者對大馬有信心。我在經濟事務部門的事務非常忙碌繁重，沒時間討談論政治，就算我在治理雪州（擔任雪州大臣）期間也很少去觸碰政治，因為我要給人民最好的服務。”

不受風波困擾 笑容滿面入場

盡管飽受性愛短片攻擊，但從阿茲敏出席會場的神情來看，絲毫不受這起風波的困擾。他於下午1時許笑容滿面踏入會場，並同政商界領袖親切問好寒暄。

阿茲敏的領袖風範與魅力看似沒有受到動搖，出席來賓都不斷爭取時間同他自拍合照，就連他在接受記者群訪後，也應要求同雪州媒體群拍，並在坐上官車離開前，按下車鏡展示笑容面對攝影鏡頭，展示親切一面。