馬吉德：證實行得通 政府將持續出口策略

（史里肯邦安13日訊）馬來西亞投資發展局主席拿督馬吉德表示，我國自獨立以來實行的投資和出口策略經被證實是成功的，而政府和首相接下來也會持續這項策略。

他說，我國以前的主要外資是來自美國、日本、臺灣、新加坡等，如今有了新的夥伴即世界第二大經濟體中國加入，將進一步壯大我國經濟。

中資壯大我國經濟

他說，擁有豐富資源、資本及科技的中國將通過一帶一路的策略與全世界國家共享經濟資源，而我國不應該錯過這些商機，積極參與這些策略。首相敦馬哈迪近期訪問中國也加深兩國關系，為我國商界鋪設了康莊道路。

他促請政府善用自身在東南亞的戰略性位置，提供有品質的物流和服務，輔以本地私人企業的積極配合，將能把我國的競爭與發展提升到另一層次。

馬吉德也是馬中友好協會主席。他是在華總宴請馬吉德交流宴上如此披露，並指投資發展局也會積極扮演其角色，不僅負責對外直接投資，也參與國內直接投資，為此會提供稅務回扣和獎掖措施予把握商機的公司、組織及協會，以協助發展國內直接投資。

出席晚宴者尚有中國駐馬來西亞大使館領事部參贊劉東源、智利駐馬來西亞大使Rodrigo Perez Manriquez、南非駐馬來西亞特別事務公署Samkelisiwe Mhlanga、華總永久名譽會長丹斯里吳德芳、華總永久名譽顧問丹斯里鄭福成、丹斯里林華龍、丹斯里林福山、丹斯里葉永松、丹斯里陳群川、丹斯里鄭添利、丹斯里陳建順、馬來西亞中國建設銀行總裁封奇、華總永久名譽顧問兼馬中友好協會秘書長陳凱希及各報高層，包括光明日報副總編輯葉月眉等。

方天興讚馬吉德設小組 全面推動東鐵沿線發展

華總會長丹斯里方天興說，馬吉德上任後，即刻配合東海岸銜接鐵路和復工成立了一個專案小組來推廣東鐵計劃沿線發展大計，包括工業園、基礎建設、物流樞紐，以及公共交通為導向的發展，這是讓人激賞和支持的。他說，這個專案小組是大馬投資發展局和負責興建東鐵的中國交通建設股份有限公司共同成立，旨在一攬子策劃和全面推動東鐵沿線和各個領域的發展潛能。隨著政府宣布吉隆坡“大馬城”及馬六甲“皇京港”等大型計劃將復工，政府或大馬投資發展局即設立類似的專案小組。

“我希望有關專案小組能配合和協助加速上述計劃的開動，並確保它進一步促進沿線或周邊各行各業發展。”

他也表示希望政府能夠考慮委任一些華社相關團體或企業界的代表在這個小組內，尤其是在這些大計劃沿線的州屬，提供涉及地情的區域性意見和看法，協助加強小組所扮演的代表性和角色，讓它能夠作出更有效發揮。

方天興認為，這些大型計劃是馬中兩國在“一帶一路”經貿戰略合作下的主要旗艦計劃，再配合以馬中（關丹）產業園區，以及馬中港口策略聯盟等一系列計劃，意味著馬中在各方面關系已是“雨後見彩虹”，邁向另一高度。

對於目前國家面對經濟窘境，方天興建議政府更積極號召私人企業界配合，進一步加強到海外招商引資的計劃和行動，尤其是有無限商機的中國市場，更應該是我國首選之一。

方天興深信，4月22日正式受委為馬來西亞投資發展局主席的馬吉德有豐富領導經驗，必定能帶領這個在1967年成立的機構，為國家引進更多內外投資。