結束19年職業生涯 宣布退役宗偉哭了













（吉隆坡13日訊）終究說別離！大馬傳奇男單李宗偉含淚宣布退役，結束19年的輝煌職業生涯！

今天，我要宣布退役。這是困難的決定，因為我愛羽毛球，但健康更重要。感謝過去19年給予我無限支持的馬來西亞人！”36歲的李宗偉週四中午聯同青體部長賽沙迪，以及大馬羽總會長拿督斯裡諾薩在布城青體部總部召開特別新聞發佈會，宣布自己因鼻咽癌康復後一直沒能回到最佳的狀態，因此沒能繼續追逐第5個奧運會、爭取奧運金牌的夢想，正式引退。

這名兩子之父在記者會上一直強調自己很想堅持下去，然而，他自4月杪前往台灣複診後，就開始休長假，已一個多月沒有到國家隊訓練，因為醫生勸告他不能給予身體過多的壓力，以免癌症復發，宗偉在考慮了多方因素、包括自去年7月以來已超過10個月沒有參賽，世界排名已跌至191位，爭取2020年東京奧運會已越發艱難後，最終向現實低頭。

“醫生給我一個月的時間考慮，能不能應付高壓力。這段期間，我和我太太、家人商量，再與會長拿督斯裡諾薩以及青體部長賽沙迪討論......我在這裡，宣佈退役......”宗偉在記者會上一度哽咽說不出話。

“是時候休息一下，退役後的第一件事是和妻子黃妙珠度蜜月。”宗偉說，他和太太於2012年完婚，然而兩人至今仍未度蜜月，正式引退後的第一件事就是完成對太太的承諾。

祝福林丹5征奧運

宗偉否認提早通知林丹掛拍的決定同時，並感謝中國球迷，也預示未來出席羽毛球宣傳活動時，會再見中國球迷。“祝福林丹，希望他可以第五度出戰奧運。”

現年36歲的李宗偉曾於2008年北京奧運會、2012年倫敦奧運會和2016年裡約奧運會3次贏得男單銀牌，同時也在2011年、2013年和2015年世錦賽3次居次。

他的職業生涯輝煌也創造多項羽壇紀錄，包括共奪得69個男單冠軍及獨擁最多的46個超級賽冠軍，並以350周排名世界第一，創下男單世界第一保持最長周數的選手，他也是羽壇知名的四天王之一。

隨著宗偉退役，去年印尼超級1000賽半決賽與日本世界第一桃田賢斗之役，也是這名傳奇選手生涯的最後一場比賽。而在印尼賽之前一周，他才剛剛在大馬公開賽創造史無前例的12冠王紀錄。

賽沙迪宣佈 宗偉或任東奧馬團長

無緣出戰東京奧運會，李宗偉或將以大馬代表團團長的身份，與我國健兒們一起站在奧運舞台，以實現第一枚金牌夢！

“李宗偉在過去這麼多年為我國付出了血汗，雖然他宣佈退役，無法再以運動員身份出征奧運會，但我們決定委任他為2020年東京奧運會團長，讓他和我們的健兒同在，一起實現首金夢想。”青年體育部長賽沙迪宣布，將建議李宗偉擔任2020年東京奧運會團長，讓他與我國健兒們一起站上奧運舞台，以實現首面金牌夢。

他說，宗偉在運動場上的拼勁與精神，是所有年輕運動員的最佳榜樣，如果讓他擔任團長，相信可以激勵所有的選手，在2020年東京奧運會去實現首面金牌的目標。宗偉則說，擔任團長是一份榮耀，自己也需要再去學習。而他自己當然渴望可以和大馬健兒一起再出征奧運會，幫助我國實現奧運金牌的突破。

李宗偉9世界紀錄

儘管宗偉未曾在奧運會、世錦賽奪冠，但他輝煌的職業生涯、以及締造的9項世界紀錄已足以成為傳奇。

1.世界第一最長週數選手

李宗偉是羽壇公認的勞模，年輕時各種賽事幾乎都不會缺席，排名更是長期佔據世界第一。他在2008年8月21日成為世界羽聯世界排名第一的球男單選手以來，累計排名世界第一周數達到約350周，成為男單世界第一保持最長周數的選手，也是羽球5個項目中保持世界第一周數最長的選手。據羽聯官網顯示，自2008年以來，宗偉僅在2015年因禁藥風波世界排名下滑厲害，其餘時候世界排名均保持世界前10。

2.男單史上最快殺球速度保持者

2017年日本公開賽決賽，李宗偉在和安賽龍新老天王之間的對決中，決勝局20比13安賽龍率先拿到賽點時，宗偉一記殺球直接得分。根據現場電子儀器顯示，這個殺球時速高達417公里/小時，刷新由本人保持的男單殺球速度世界紀錄。而在次年大馬公開賽半決賽對陣托米的比賽上，李宗偉再次殺出417公里/小時，追平去年保持的世界紀錄，在36歲還能如此暴力，實屬不易。

3.史上擁有最多超級系列賽冠軍選手

李宗偉是名副其實的超級賽冠軍收割機，水平發揮穩定。在2007年至2017年世界羽聯實行超級系列賽期期間，李宗偉獲得驚人的46個超級賽冠軍，而這項紀錄也隨著超級系列賽在2018年取消將無人可以打破。林丹以21個超級賽冠軍排在第9，諶龍20個緊追在後。

4.史上最多國際賽事男單冠軍

除超級賽冠軍常客，李宗偉在職業生涯中還拿下各種級別的國際賽事總共69個單打冠軍，雖然未實現世界冠軍和奧運金牌夢，但這份紀錄已足以自豪。

5.大馬公開賽冠軍數量最多

李宗偉在大馬公開賽主場的表現堪稱超級穩定。2004年，李宗偉21歲時就在大馬公開賽上首次獲得男單冠軍，到2006年他收穫大馬賽3連冠。2008至2014年，他更是驚人地連續7次在家門口的大馬賽上奪冠。在期間李宗偉連續遭遇了北京奧運會以及倫敦奧運會的失利。2015年，李宗偉因尚處禁賽期，缺席大馬賽。2016年，李宗偉戰勝諶龍，實現在此賽事中11冠的驚人紀錄。去年李宗偉戰勝桃田賢斗奪冠，拿下第12冠，再次刷新了紀錄。

6.男單積分首位突破10萬分大關

在2014年3月份的世界排名中，李宗偉不僅高居第一，世界排名積分已來到100523.0828分，成為世界排名系統創立以來，首位突破10萬分大關的男單選手。

7.印尼賽冠軍數最多非印尼籍選手

在印尼公開賽魔鬼球場士那央，宗偉曾於2007年、2009年、2010年、2011年、2013年、2016年拿下6個冠軍，是目前擁有最多印尼公開賽冠軍的3名男單選手之一，另外兩位選手是印尼本土名將阿迪和道菲。但李宗偉是唯一的非印尼球員在印尼公開賽拿下最多冠軍的選手。

8.一年贏最多超級賽冠軍的男單選手

李宗偉曾在2010賽季參加7站超級賽，瘋狂拿下6站超級賽冠軍，成為一年之中拿下超級賽冠軍數量最多的男單選手。

9.羽聯總決賽冠軍最多的男單選手

世界羽聯超級系列賽總決賽從2008年開啟。李宗偉在2008年、2009年和2010年實現三連冠。這樣的紀錄體現了一個運動員的統治力。要知道，進入總決賽必須保持年度積分前8名，要想奪冠必須擊敗當季表現最好的選手。2013年，李宗偉再度奪冠，實現了四冠王的偉業。

抗癌到退役演進

2018年

7月23日 英文報章報導李宗偉在過去一周缺席國家隊的訓練，這對於一直非常自律、在大賽前肯定會積極備戰的李宗偉而言是不尋常的跡象，預示著他可能缺席7月30日至8月5日的南京世錦賽。

7月24日 大馬羽總宣佈，李宗因呼吸管道疾病需要休養至少一個月左右的時間，缺席南京世錦賽，以及8月的雅加達亞運會。

7月31日 印尼籍客卿教練葉橙旺承認在印尼賽期間發現宗偉狀態下滑，脖子腫脹。返馬後宗偉接受檢查。葉橙旺同時否認宗偉將退役。

8月14日 米斯本透露在近期給李宗偉發短信表示問候，宗偉回复他的身體很好，讓教練不必擔心。

9月22日 網絡瘋傳李宗偉罹患第3期鼻咽癌。大馬羽總在晚間發表文告證實李宗偉罹患鼻咽癌，初期。文告中指出宗偉正在台灣治療，進展良好，也希望大家尊重他和家人的隱私。並預計他在一周後完成治療、兩週後返馬。

10月7日 結束治療返馬。

10月22日 家人陪同慶祝36歲生日，同時許願恢復健康，重返賽場。

11月8日 首次公開露面，透露身體正走向康復，並表達了5征奧運的意願，表明不退賽、繼續抗癌等復出

2019年

1月7日 首次國家訓練基地訓練，一周三次訓練。

2月10日 農曆新年後第一練，宗偉保持一周三練，並確認已報名大馬公開賽，爭取在福地復出。

3月20日 確定不會在大馬公開賽爭取衛冕，退出複出。

5月6日 馬羽總會長拿督斯裡諾薩表明李宗偉還未定下復出日期，世錦賽以羽聯4月30日公佈的名單為準。

6月3日 國羽男單主教練米斯本表示，自4月份下旬去台灣複診後李宗偉就沒有參加訓練，3屆奧運銀牌得主被排除在大馬備戰東京奧運會的陣容，李宗偉對放棄訓練一說親口否認，說自己一直在堅持訓練。

6月5日 趁著開齋節向民眾、教練和隊友祝賀，並為自己無法贏得奧運會金牌道歉，此舉被解釋為宣怖退役的前兆。

6月6日 承認沒有到國家隊訓練，但表示獨自訓練只因不想打擾隊友的訓練。

6月13日 宗偉宣布退役，結束19年國手生涯。