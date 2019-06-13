【性片風暴】 認識3年性交4次 哈茲阿茲：還錄視頻你有病

（吉隆坡13日訊）“部長性愛短片”男主角——原產業副副部長高級機要秘書哈茲阿茲堅稱，唯一有可能錄製性愛短片的人只有經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里，並自爆他與阿茲敏從3年前到現在，共發生4次性關係。

“我知道你是個有病的人，因為只有你能在每一次邀請我到你的酒店房時，錄下視頻作為個人收藏。”

哈茲阿茲昨日凌晨發佈視頻承認自己與阿茲敏發生性關係後便神隱一整天，甚至他所屬的公正黨山都望區部代表還說哈茲阿茲的臉書賬號被駭入，昨日錄製及發佈視頻者不是他本人。

不過，今早11時50分左右，哈茲阿茲再發帖，指他與阿茲敏自3年前一共有過4次同性性愛關係。

“第一次是在3年前古晉大洲酒店（Grand Continental Hotel），第二次是去年10月公正黨黨選期間在古晉的鉑爾曼大酒店（Pullman Hotel），第三次是在今年3月汶萊蘇丹到訪你擔任侍從部長在吉隆坡君悅酒店（Grand Hyatt Hotel），以及上個月在沙巴山打根福朋酒店（Four Points）。”

“我擔心會有更多的視頻被洩露，而你作為一名部長可以推諉，而我的未來已經結束。在展開任何正式調查前，你甚至獲得首相的全力支持。”

“只有真相可以讓我自由，因為我擔心我的家人和我的安全。我希望公眾看到你是真正的操縱者，並且與你的心腹希爾曼、阿菲茲、祖萊達以及你內心深處的貪婪和權力具有巨大的影響力。”

針對阿茲敏昨日全盤否認所有指控，哈茲阿茲批評阿茲敏“死不認錯”。

“讓我失望的是，阿茲敏阿里，這名我尊敬的男人選擇為事件收尾，而不是承認自己的錯誤。”

他也寫道，自己昨日發表的宣誓聲明缺乏支持，令他質疑新政府追求改革的誠意。

指阿茲敏派政秘要求撒謊

哈茲阿茲說，阿茲敏派其政治秘書希爾曼與他談判，要求他改口否認性愛短片中的人物是阿茲敏，並要他撒謊。

“我昨日承認（與阿茲敏發生性關係）後被指控與首相敦馬哈迪擁有政治議程，我很害怕，但我唯一收到來自你的安慰，竟是你派希爾曼到布城萬豪（Marriot）酒店的Zest餐廳見我。”

“他逼我否認那個瘋傳的視頻是你，要我為你撒謊，我要求更多的時間來諮詢我的父母，這激怒了他。”

“我拒絕以後，他威脅我說，無論我幫或不幫忙去撒謊，這都會在48小時內結束。”