【性片風暴】阿茲敏遭性愛醜聞攻擊 安華譴責手段噁心卑鄙





（吉隆坡12日訊）公正黨主席拿督斯里安華強烈譴責，以性愛醜聞攻擊公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里的手段，並形容這是噁心和卑鄙的政治伎倆。

他今日在公正黨總部主持政治局每周例行會議後召開記者會說，公正黨嚴正拒絕這些噁心和卑鄙政治伎倆，並強調新馬來西亞的政治應著重經濟和社會發展，而非卷入下賤的政治伎倆。

“公正黨希望阿茲敏和家人保持堅強和忍耐，以面對本次重大考驗。”

他說，公正黨也支持警方和反貪會以嚴厲方式公正且詳細地調查。

無證據拒猜測幕後黑手

安華坦言，公正黨目前沒掌握任何證據顯示是誰涉及此案，因此拒絕猜測發布性愛短片的幕後黑手。

不過，他說，今天的會議並未詳細討論將對事件採取的後續行動。

“我們只是商討了應該如何對外發文告，如何應對以及一些相關的法律問題。我們不希望影響正在進行的調查。”

安華指出，基於警方已接獲投報並展開調查，公正黨沒再報警，而他對此事不感興趣，但會繼續關注事件發展，也不會影響公正黨支持阿茲敏的立場。

儘管阿茲敏也是公正黨政治局成員，但他缺席今日會議。

安華透露，自己在昨午2時30分曾與首相敦馬哈迪會面，並在之前與阿茲敏通過電話對此深入對話，後者已告知將缺席本次會議。

“阿茲敏對缺席會議表示抱歉，並認為自己應該缺席，以給予政治局空間討論此事。我對他和家屬表達了慰問，並承諾公正黨將盡力協助。”

安華強調，阿茲敏仍是公正黨署理主席；不過，公正黨政治局仍未決定對聲稱是性愛短片男主角之一的哈茲阿茲採取任何行動。

“我們將交由副部長（三蘇依斯干達）在合適時間解決問題，他（哈茲阿茲）還是公正黨黨員，我們將此事交由律師解決；由於事件還沒結束，我們近期會再次開會，並徵求律師意見，商討接下來的對策，我們還沒做出任何決定，以免干擾調查，我們將交給警方和反貪會全權調查。”

另外，安華說，他昨日亦曾與馬哈迪討論新任反貪會主席課題，首相表示他是根據希盟領導做出本次委任，並會在近期召見國會遴選委員會（PSC）成員以便解釋；他也全力支持首相的決定。

今日出席的公正黨領袖還有副主席希維爾、總秘書拿督斯里賽夫丁、公正黨元老賽胡先阿里和公正黨砂州主席巴魯比安等。