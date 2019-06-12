【港反逃犯條例】示威者衝擊立法會 警射催淚彈布袋彈驅散















（香港12日訊）為阻止香港立法會審議《逃犯條例》，香港民眾從昨晚開始即徹夜留守立法會外，癱瘓周邊交通，令原定今早11時舉行的二讀辯論會議未能準時開始，被迫推遲。部分示威者更在下午衝擊立法會，與警方爆發衝突。警方一度施放布袋彈，以及多次發射催淚彈，驅散示威者。

警務處處長盧偉聰批評示威演變成騷亂，形容示威者是暴徒，不負責任。他說，警方一直以克制及容忍態應對示威者，但示威者不斷衝擊警方防線，並使用危險武器，並直言是非常危險的行為，可以殺人。他亦指，警方在迫不得己下，使用布袋彈、橡膠子彈、催淚彈及胡椒噴劑等武器，指警方以適當武力保保護自己的安全。

形容示威者是暴徒

盧偉聰亦嚴厲譴責暴徒的不負責任行為，並指有信心及能力控制情況，會採取果斷行動控制情況。他亦呼籲示威者盡快停止衝擊行為，並離開現場。又勸請市民勿進入金鐘一帶。

立法會推遲二讀

新一波的衝突，造成多人受傷。醫管局稱，截至傍晚6時，瑪麗醫院接獲包括12男3女的傷者，其中5男1女情況穩定；律敦治醫院接獲包括4男3女的傷者，其中3男1女情況穩定。

隨著事態發展，立法會主席梁君彥透過秘書處通知議員，指已決定會議不會在今天舉行，決定會議時間後會再作通知。梁君彥也呼籲大家克制，以和平理性的態度透過議會的辯論和審議法案程序，處理問題。

22人受傷送院

特首林鄭月娥晚間接受電視台專訪，表示不會撤回修訂《逃犯條例》，她承認事件是有爭議，但認為應由立法會機制去反映意見，同時表示不能接受被指“賣港”。

發起示威的民陣召集人岑子杰指，只有林鄭撤回修例，才能讓他們結束集會。民陣也強烈譴責警方以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等具殺傷力、會致命的武器暴力攻擊示威者，導致多人受傷。

商界7議員若倒戈

逃犯修例或觸礁

香港政府的《逃犯條例》修訂草案，須獲立法會過半議員支持才能通過，現時立法會有69名議員，意味著港府必須獲得35票支持才可過關，不計算主席，建制及非建制派的議員各有42及26人，若建制有7至8人倒戈，修例恐難以通過。

事因高銀金融日前突然宣布暫停購買啟德首幅跑道商業地，被問及是否因《逃犯條例》而改變主意，集團非執行董事、立法會地產及建造界議員石禮謙指是社會存在矛盾，看淡香港市場前景。

這一事件令人質疑商界對修例的態度出現變化。以目前立法會議員分布來看，若有7至8名商界議員倒戈，不投票或投棄權票，修例或觸礁。

反修例行動愈演愈烈，立法會商界議員的投票取向備受關注，除了石禮謙有所保留，作為商界政黨的自由黨也表明該黨5名議員，僅身兼行政會議成員的張宇人會表態支持。

上千店鋪罷市聲援

香港各界響應罷工、罷市、罷課“三罷”行動，據統計，有超過1000家店鋪響應罷市。

美議長斥修例

將重新評估香港自治

美國眾議院議長佩洛西今天就香港《逃犯條例》修訂事件發出聲明，指如果修例獲得通過，美國國會別無選擇，會重新評估在一國兩制下，香港是否享有充份的自治。

聲明指，對上週日有過百萬港人上街，和平爭取權利和捍衛主權，深受感動。她認為修例顯示北京想壓制港人的自由，令異見人士噤聲，將擄走商人、書商和任何不同政見人士合法化，並危害8萬5000名在港居住美國人的安全，損害美國和香港的長期良好關係。

中促美謹言慎行

針對佩洛西的聲明，中國外交部再次敦促美方謹言慎行，停止干預香港事務和中國內政，重申中央政府堅定支持香港特區政府修訂逃犯條例。

續強推爭議法案

國歌法26日恢復二讀

除了《逃犯條例》，香港特區政府續強推爭議法案，並預告將於6月底恢復二讀國歌法。

貶損國歌 囚3年或罰2.6萬

立法會文件透露，政制及內地事務局長聶德權昨天致函內務委員會主席李慧瓊，擬磋商預告於26日恢復國歌法二讀辯論。聶德權也建議，就《國歌條例草案》提出修正案的預告限期為本月17日。

根據香港立法會公布的《國歌條例草案》，侮辱中國國歌的行為，包括竄改歌詞曲、以歪曲或貶損方式奏唱，即屬犯罪，最高可判處3年監禁或罰款5萬港元（約2.6萬令吉）。此法案遭泛民派強烈批評。

學者發103小時絕食

對於港府無視百萬人上街，執意推動修訂《逃犯條例》，政教界和文藝界人士展開接力絕食抗議。

發起絕食的，包括教育大學社會科學系講師黎明、灣仔區議員兼香港文化主席楊雪盈、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝、浸會大學英文系教授黃良喜等20人。絕食於今天凌晨12時開始接力進行，每人最少接棒24小時。

黎明表示，絕食不是容易決定，很多人問她“是不是要以性命來下注”，犧牲自己，但她認為若送中條例通過，香港的人權自由法治都將被抹殺，城中每個人都將承受惡果，故希望能借行動喚醒政府撤回修訂。何式凝說，自己沒有信心能堅持103小時，但相信會有人願意走出來接力，呼籲世界各地支持香港的人加入。

憂台人遭送中受審

陸委會提醒赴港風險

（台北12日訊）香港政府修訂《逃犯條例》，恐提高赴港或在港台灣人士被移交中國的風險，台灣陸委會在官網設立“政府因應香港逃犯條例專區”，說明政府立場及可能風險，提醒欲經港轉機或前往旅遊、經商、工作、就學的台灣民眾赴港前要停、看、聽。

陸委會說，自今年2月香港政府提出修例以來，引起各界極大爭議及關注，一旦修正獲通過，將打開“送中”大門，這亦包含到港旅遊或過境的台灣人，可能因此遭羅織罪名送至中國受審”。

陸委會強調，作為一個負責任的政府，有必要對在港或欲赴（經）港的台灣民眾揭露風險，以保障民眾的權益及人身安全。

【懂多一些】

常用以鎮壓防暴 布袋彈可致重傷

警方發射布袋彈驅散示威者。布袋彈也稱為“沙包彈”，彈頭是包裹鉛砂的布袋，是較柔軟的非致命性防暴彈，一般用於防暴、鎮壓和控制群眾。

布袋彈重量約40克，跟一顆普通的蛋差不多。此彈藥的初速低，不符合流線和多被滑膛霰彈槍所使用，故精準度較低。一般布袋彈發出，在3至5米範圍內子彈以平均每秒70米時速射向目標，一般不會致命，但仍能造成重傷，身體中彈處會出現瘀傷，或會造成肌肉撕裂，一旦眼睛中彈亦可致盲。