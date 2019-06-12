【性片風暴】 阿茲敏：不是我 “政治陰謀策劃數月”

（吉隆坡12日訊）經濟部長拿督斯里阿茲敏今午打破沉默，在下午5點20分發表文告，強烈否認他涉及男男性愛短片，並指這是數個月前的策劃的政治陰謀。

他表示，有關誹謗是一項惡意的陰謀，目的在於破壞他的個人聲與譽，並且要推翻他和摧毀他的政治前途。

他在聲明中指出，在齋戒月的最後一個禮拜，他個人和家人的安全頻頻受到威脅，不斷有人指責他涉及貪污，從這裡顯示這項陰謀早在數個月前已經展開。

他已經指示其律師對他作出種種惡意指責的人士採取法律行動，他將通過正當的法律途徑來揭發涉及這陰謀的人士。

他絕對不會任何企圖要轉移視線的人低頭。目前國家最重要的是推行穩定經濟發展政策。

他相信警方和反貪委員會將針對這項事項採取必要的行動。

他強烈譴責這項種骯髒的政治手段，並認為這種手段在新馬來西亞時代是沒有生存的空間。

另一方面，馬資源集團（UEM）也發表文告澄清，該公司在馬來亞吉隆坡分行沒有任何戶頭。並已針對此事報案。

較早時阿茲敏今日照常出席每週三的內閣會議，並且會見首相敦馬哈迪醫生商談20分鐘，但雙方談話內容不詳。

根據了解，他與馬哈迪的會面在性愛短片爆發前就已經敲定。他是於今日上午8時45分抵達首相署，並在內閣會議開始前的上午9時先會見首相敦馬哈迪。

阿茲敏昨日也陪同敦馬出席記者會，並且在記者提問這起事件時神情淡定，並像其他在場的部長一樣，保持微笑。