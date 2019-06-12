不銹鋼碗藏毒運台 2男為賺100萬被捕









（吉隆坡12日訊）二名僅22及23的華裔男子將154個雙層不銹鋼碗裝在箱子內，試圖快遞到台灣時，結果在快遞公司被接獲情報的警方攔截，之後警方使用燒焊切開碗口，發現每個碗內各藏有一包約20克的K他命，因此警方總共起獲重達6.2公斤，市值37萬2000令吉的K他命。

如果這批K他命成功運抵台灣，原本在大馬僅賣37萬2000令吉，但是到了台灣分銷，則可賺取近100萬令吉，因為落網的2名青年為了巨額暴利鋌而走險。

全國毒品罪案調查部副總監（情報與行動）祖基菲里今天在蕉賴警區總部，在全國毒品罪案調查部（情報與行動）高級助理總監拉欣、吉隆坡毒品罪案調查組主任安南、蕉賴警區副主任安納斯和查案官阿里夫陪同下召開記者會上，宣佈警方這項肅毒功績。

他指出，警方是在接獲情報後，於本月10日早上10時15分至隔天下午2時15分，在安邦及沙加秀地區逮捕的2名分別22及23歲的華裔男子。

他說，警方逮捕2名華裔青年時，在快遞公司起獲154個雙層不銹鋼碗，之後使用燒焊切開碗口，竟發現每個碗內各藏有一包約20克的K他命。警方在有關行動中，總共起獲6.2公斤K他命，價值37萬2000令吉。

前科犯多次到台灣

祖基菲里說，警方在逮捕2名嫌犯後，也扣押一輛國產邁薇轎車。警方調查顯示，其中一名嫌犯擁有刑事犯罪前科。

據知，警方調查發現這2名嫌犯，曾數次到台灣，相信當時都有攜毒闖關。由於最近警方在機場海關把關甚嚴，因此警方不排除他們擔心被捕，轉而以快遞方式將毒品郵寄，但沒有想到仍被警方試破。

他透露，警方起獲的K他命，是嫌犯試圖將這些毒品運到台灣分銷，以牟取五六倍的暴利。“K他命通常來源是印度，但這批K他命警方還在調查是何處得來，但是警方相信大馬是中轉站，最終目的是在台灣。”

他指出，警方相信這2名嫌犯還有同黨，因此警方將配合台灣的警方偵查，以追緝當地涉案的販毒份子。落網的嫌犯已被警方延扣至本月18日，並援引1952年危險毒品法令39B條文調查。

半年逮逾8萬涉毒者起2億毒品

祖基菲里透露，警方從今年1月至6月10日，在全國各地逮捕8萬1845名涉及毒品者，並起獲價值2億122萬令吉的各類似的毒品。

他指出，被捕的8萬1845人當中，有7萬6311人是本地人，以及5534人是外籍人士，另外676人是在1985年危險毒品法令特別防範措施（LLPK）第3（1）條文下被捕。

他說，警方在肅毒行動中，分別起獲冰毒3599公斤、K他命1286公斤、5仔56.42公斤、馬丸43.36公斤、搖頭丸31.33公斤、大麻514.2公斤，以及海洛因345公斤。