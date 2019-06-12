盼政治部可脫離警隊 總警長：如FBI獨立行動





（吉隆坡12日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密說，他希望政府能考量讓政治部脫離警隊，自立門戶，有如美國聯邦調查局（FBI）。如果他們（政府）認為其想法可行，對國家有好處，首相及內政部長將可作出決定。

阿都哈密於昨日在其辦公室接受英文報章《新海峽時報》訪問時說，這樣的想法是在他成為全國警察政治總監的時候就有了。

盼政府能考量

他強調，他腦子里想的是要抽出政治部，使它能夠獨立，能夠迅速地獨立行動，不受任何阻礙，這樣它就可以迅速地作出決定，而不需要經過“周折’，而且他想要政治部好像FBI這樣，只專門打擊恐怖活動及間諜行為等這樣的嚴重罪案。

他指出，作為一個獨立的機構，也就是一個脫離警察框架的機構，它可以迅速和果斷地采取行動。許多其他國家，包括周圍的國家，都受益於一個獨立於主要警察部隊的情報機構，其中包括香港、汶萊、新加坡和印尼。

他說，他也曾與當時的政治部總監拿督斯里阿希爾布拉針對此事進行了討論。這計劃基本上是行得通沒有問題，因為刑事調查部有自己的技術部門，能夠利用技術打擊犯罪，所以為何不讓政治部脫離警隊，獨立分支。他對聯邦調查局懷有最高的敬意，因此希望政治部也能如此。

詢及政治部是否更廣泛的利用2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）來打擊罪案，阿都哈密說，這情況並沒有好轉，因為我國出現了許多新的威脅，其中最嚴重的是持有不同信仰的穆斯林中的派系主義，令人非常擔心。對此，他已經通知了政府此事，而且必須制止這一切，因為這些信仰的興起將導致這個國家的毀滅。“目前SOSMA對打擊恐怖分子及一些同級活動如人口販賣活動很有效，因此最好的方法是繼續使用SOSMA，只有那些故意傷害別人的人才應該擔心。”

打擊罪案目標對準『大魚』

阿都哈密說，在他的領導之下，他與全國警察刑事調查部總監拿督胡茲爾將把打擊罪案的目標對準“大魚”，即犯罪頭目及不法集團首腦。同時，他已明確表示警方突襲非法賭博中心時，不再專注於圍捕中心內的經理或看場或搜查中心，而是追查賭博集團的頭目，這也表示他上任首要目標之一。

要追查賭博集團頭目

他指出，公眾可能聽說過，警方過去承諾斬除我國的犯罪窩點，然而卻明顯缺乏進展是到公眾感到沮喪，但以後在他的監督下，這將成為現實。“我反對警察與這些人建立不良聯系。與非法集團老板和黑幕人物親密無間的文化已經滲透到警隊當中。這一點，我無法隱瞞。”

“我已和下屬聲明要重整警隊，長期以來的非法賭博活動必須一勞永逸地停止。”

詢及全國警察刑事調查部總監拿督胡茲爾是否知道這些非法賭博集團老板時，阿都哈密指出對方是知道的。

阿都哈密表示，他理解公眾對他的承諾產生懷疑，同時對警隊有負面看法。“我是認真的，當我采取行動時，不要指責我沒有給你足夠的警告。”

另外，針對警隊會內部懲罰那些違法的警員一事，阿都哈密指出，他將制止這種做法。他認為這是錯誤的舉動，因為在他的任期內，如果有人指控他的手下犯有任何罪行，希望他們按照一般法律處理。

他強調，若做不到這一點，也許是因為缺乏實例證據，只有到那時廉正與標準執行部（JIPS）才會介入調查，否則，他們就會像其他人一樣被對待。

阿都哈密說，他不會寬恕犯錯的警員，因為他已經給了這些警員足夠的警告，而警員們亦不時獲提醒遵守紀律規定。

指不再讓政府過度插手警務

此外，他承諾，在他擔任全國總警長後，他不會再讓政府過度插手警隊事務，警察的事情將由警察自己決定，否則他只有選擇辭職，以表明自己的立場，因為他是一名警察，他不想讓曾傷透自己心的事情再度發生。

阿都哈密在訪談中，也透露出對前任全國總警長丹斯里卡立阿布峇卡的失望，因為當時他在被調離政治部時，曾會見卡立表達可調職到警察廉正及標準執行部的意願。不過，卡立卻沒有接受，反而讓政治人物做決定，最終導致他被調往首相署一個還沒成立的部門。

他指出，當時身為總警長的卡立，對有權決定他應該被調往哪里，但是對方放棄了這項權力，讓政治人物作出決定，這讓他很憤怒。“我當時想前往警察廉正及標準執行部，以在提倡警員誠信及廉正方面作出貢獻，但卻被拒絕了。”

他指出，他當時的直屬上司拿督阿希爾布拉（前政治部總監）也同樣被對付，並在其合約距離到期前的7天被政府終止合約，這讓他感到很難過，並認為這這絲毫不尊重他，也覺得很殘忍。

設IPCMC 消除警隊內部腐敗

阿都哈密指出，他堅信獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的成立能在確保警隊的福利下，同時也能消除警隊內腐敗的問題。同時，在IPCMC成立後，不代表警隊的廉正與標準執行部（JIPS）不存在，廉正與標準執行部依舊將會是警隊內非常重要的部門。

他說，他在警隊服務也有37年了，從中獲得很多的經驗，因此堅信IPCMC對警隊有益，而事實也證明很多先進國家例如澳洲、英國、紐西蘭等都設有類似的委員會，而這不僅有利於警隊，也有利於國家。

另外，早前有報導指警隊有逾80%的警察涉嫌貪污，阿都哈密說，這是警隊內一個很嚴重的問題，因此他在上任第一天就和警隊總監、指揮官及警官等會面，強調要全面加強警隊誠信。盡管外界指刑事罪案調查部是最腐敗的地方，但他不會因此只關註一兩個相關部門，他關註的是警隊內所有的部門。

他重申，現在警隊高層應該著手解決一些問題，當中包括違禁品走私等，這些違法的集團不僅通過馬泰邊界，也從沙巴斗湖、馬六甲海峽及加里曼丹等地方走私。“警隊現在最重要是改變思維，尤其是在IPCMC成立後一切將產生變化；警隊從政府得到應的後，沒就沒有借口繼續反對IPCMC了。”