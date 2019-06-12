【港反逃犯條例】發動三罷 包圍立法會 爭議逃犯條例 推遲二讀













（香港12日訊）香港政府強推《逃犯條例》修訂草案，今天在立法會恢復二讀辯論，香港民主人權陣線號召群眾包圍立法會，另有工商業者、學校配合發起罷市、罷工、罷課“三罷”抵制行動。面對洶湧的民意，香港立法會宣佈，原定早上11時開始的會議將推遲，具體時間會另行通知。

在得悉立法會押後《逃犯條例》修訂二讀辯論時，現場的示威者鼓掌，並高呼“撤回”。

被斥為“送中惡法”的《逃犯條例》修訂草案，將為中共當局大開把嫌犯從香港引渡至中國受審的大門。由於立法會並未正式宣布當天的議程流會，因此《逃犯條例》的二讀，隨時可由立法會主席梁君彥的安排，而於今天稍晚直接重啟。網上有傳聞指，示威者要求政府在今天下午3時前撤回修例，否則不排除作出多方面的行動。

不撤修例 行動升級

消息指，示威者不排除會衝入立法會、無限期罷課罷工罷市、無限期阻塞中環至灣仔交通、無限期暫停繳交所有政府稅收、費用、罰款、癱瘓鐵路系統、包圍主要官員官邸等。

警多次噴椒驅散

示威者不滿政府未撤回草案，不斷推前鐵馬及築成人鏈，向防線逼進。警方一度作出警告，惟示威者未有理會，警方隨後施放胡椒噴霧，而示威者則用雨傘阻擋。

鑿人行道磚塊砌城牆

警方稱，大批參與示威者衝出馬路，阻塞交通霸佔道路，甚至在包圍並毀壞一些警車和私家車，令被包圍人士有危險，情況已經超出和平集會範圍，呼籲包圍車輛人士盡快離開，否則會用適當武力拯救被包圍的車輛及人士，但強調並非清場。

政務司司長張建宗亦作出緊急呼籲，指大批示威者堵塞道路，促盡快離去，切勿以身試法。

為了加強防線，有民眾就地取材，將人行道磚頭鑿起，砌成城牆。

警方發布警告，切勿投擲磚頭，因此舉可能會嚴重傷害他人身體，甚至致命，是嚴重違法行為。

續強推爭議法案

國歌法26日恢復二讀

除了《逃犯條例》，香港特區政府續強推爭議法案，並預告將於6月底恢復二讀國歌法。

立法會文件透露，政制及內地事務局長聶德權昨天致函內務委員會主席李慧瓊，擬磋商預告於26日恢復國歌法二讀辯論。聶德權也建議，就《國歌條例草案》提出修正案的預告限期為本月17日。

貶損國歌 可囚3年或罰2.6萬

根據香港立法會公布的《國歌條例草案》，侮辱中國國歌的行為，包括竄改歌詞曲、以歪曲或貶損方式奏唱，即屬犯罪，最高可判處3年監禁或罰款5萬港元（約2.6萬令吉）。此法案遭泛民派強烈批評。

學者發103小時絕食

對於港府無視百萬人上街，執意推動修訂《逃犯條例》，政教界和文藝界人士展開接力絕食抗議。

發起絕食的，包括教育大學社會科學系講師黎明、灣仔區議員兼香港文化主席楊雪盈、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝、浸會大學英文系教授黃良喜等20人。絕食於今天凌晨12時開始接力進行，每人最少接棒24小時。

黎明表示，絕食不是容易決定，很多人問她“是不是要以性命來下注”，犧牲自己，但她認為若送中條例通過，香港的人權自由法治都將被抹殺，城中每個人都將承受惡果，故希望能借行動喚醒政府撤回修訂。何式凝說，自己沒有信心能堅持103小時，但相信會有人願意走出來接力，呼籲世界各地支持香港的人加入。

憂台人遭送中受審

陸委會提醒赴港風險

（台北12日訊）香港政府修訂《逃犯條例》，恐提高赴港或在港台灣人士被移交中國的風險，台灣陸委會在官網設立“政府因應香港逃犯條例專區”，說明政府立場及可能風險，提醒欲經港轉機或前往旅遊、經商、工作、就學的台灣民眾赴港前要停、看、聽。

陸委會說，自今年2月香港政府提出修例以來，引起各界極大爭議及關注，一旦修正獲通過，將打開“送中”大門，這亦包含到港旅遊或過境的台灣人，可能因此遭羅織罪名送至中國受審”。

陸委會強調，作為一個負責任的政府，有必要對在港或欲赴（經）港的台灣民眾揭露風險，以保障民眾的權益及人身安全。