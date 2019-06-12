【美朝峰會一週年】再收到金正恩來信 特朗普不排除特金三會

（華盛頓12日訊）今天是美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩去年在新加坡舉行歷史性會晤的一周年。特朗普聲稱，收到朝鮮最高領導人金正恩的最新來信，並形容為“美好的信件”，又認為兩國之間將會發生一些正面的事情，惟沒有進一步透露細節。

盡管朝鮮在無核化方面的進展甚微，但特朗普表示仍信任金正恩，並稱讚金正恩履行承諾，並無再試射遠程導彈及地下核試。他說，在金正恩領導下，朝鮮有巨大潛力，不排除與金正恩舉行第三次峰會。惟兩人會晤前，兩國核談判代表先進行磋商。

特朗普與金正恩今年2月在越南河內舉行第二次峰會，未能達成任何協議，雙方關係也因而轉冷。

朝鮮官方朝中社昨天針對美朝峰會一周年發表聲明，指美國實施針對朝鮮的敵視政策，要求撤回，否則兩國領導人在新加坡峰會取得的協議可能變成一張白紙。

否認知情金正男當線人

對於有報導稱，前年在馬來西亞被毒殺的金正恩同父異母兄長金正男，曾是美國中情局（CIA）的線人，當年前往馬來西亞的目的，是與中情局的聯絡人會面。特朗普表示不知情，又指他領導下的政府不會容許這件事發生（指中情局雇用金正男為線人）。

另外，美國國安顧問博爾頓昨天出席一場活動時稱，特朗普與金正恩“完全有可能”進行第三次會晤，美國“已經做好準備，就等他們準備就緒”。

他說：“我們隨時都做好準備，就看他們。所以，就看他們想安排在什麼時候舉行（特金三會）。”

博爾頓指，雖然朝鮮承諾不進行核試或試射洲際彈道導彈，但美國仍持續“施以最大壓力”，因為金正恩似乎仍未做出“放棄追求訴諸核武的戰略性決定”。

美代防長相簿贈中防長 內含朝違制裁令證據

美媒透露，美國代國防部長沙納漢本月初在新加坡出席亞洲安全會議期間，曾贈送一本相簿給中國防長魏鳳和。據悉，該相簿內含朝鮮船只在中國海域走私石油的相關圖片。

報導形容，沙納漢此舉是要告訴魏鳳和，美國知道中國對朝鮮違反聯合國制裁令睜一隻眼閉一隻眼。

報導指，沙納漢與魏鳳和會面握過手後，沙納漢就將相簿送予對方，里頭的圖片多是朝鮮船只運送石油的衛星圖，還附有日期、時間、地點。

報導稱，這些圖片證明平壤當局在中國海岸對開水域違反了經濟制裁。美方一名官員稱，魏鳳和接過相簿時，一度一臉驚訝，惟當他意識到是什麼後，就把它交給隨行官員。

懸賞2千萬 蒐違規情報

美國政府認為朝鮮至今仍在逃避安理會決議的制裁，以非法手段獲取資金，決定懸賞最多500萬美元（約2082萬令吉），蒐集朝鮮逃避制裁的情報。

特朗普提貿戰復談條件 促中國重回原有協議

特朗普強調，現時無意與中國達成貿易協議，除非中方回到原有協議，同意4至5項要點，但他沒說明是什麼要點。

特朗普說，中國極想達成貿易協議，但美國只會與中國簽訂“好的協議”。他說：“中美本來曾達成協議，但中國不想要其中的4、5項要點，因此除非中方再為有關問題作出承諾，否則我沒有興趣談下去。”

特朗普重申，他期待在本月底日本舉行的G20峰會期間，與中國國家主席習近平會晤，惟中方不能再拒絕之前的協商。

美部長不看好特習會

美國商務部長羅斯同日表示，特習會或促成中美談判取得進展，但不會達成最終協議。羅斯表示，兩國充其量只是會在如何向前推進協議達成某種共識。