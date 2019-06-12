【女足世界杯】美國狂勝泰國13球 世杯史上最大分差

（巴黎12日訊）衛冕冠軍兼賽會史上3次奪冠最多的美國，週二在法國繼續進行的第8屆女足世界杯F組首輪13比0狂胜連續第二次參賽的泰國，締造男女足世杯史上最大分差紀錄。

美國29歲美女前鋒摩根第12、第53、第74、第81、第87分鐘獨進5球，另外還有2次助攻，個人獨造7球，這同樣也創造了新的歷史。

女足世杯史上，此前單場最大比分差距是2007年中國賽會德國11比0勝阿根廷，而如今美國直接將這一紀錄改寫成了13比0，比德國還要多進2球。

至於在男足世杯史上，最大分差是1982年西班牙賽會匈牙利10比1勝薩爾瓦多，及1954年瑞士賽會匈牙利9比0勝韓國和1974年西德賽會前南斯拉夫9比0勝剛果。

此外，美國在本場比賽的下半場踢進10球，這同樣創造了男女足世杯史上半場最大分差紀錄。2007年，德國女足曾經上半場5比0、下半場6比0。1982年，匈牙利男足上半場僅了3球，下半場進8個，也都不如這次美國女足這麼殘暴。

摩根進5球2助攻

1991年在中國踢第1屆女足世杯，也是美國的米歇爾-阿科斯塔爾曾在對中華台北時踢進5球，摩根這次是追平了這一紀錄，她也榮膺本場比賽最佳球員。

美國其餘進球者是拉韋爾（第20、第56分鐘）、梅維斯（第50、第54分鐘）、霍蘭（第32分鐘）、拉皮諾（第79分鐘）、皮尤（第85分鐘）與勞埃德（第90分鐘）。其中，勞埃德以36歲零330天，成為賽會最高齡進球球員。

終場哨聲響起後，泰國球員留下了傷心的淚水，顯然她們一時無法接受這場潰敗。

美國無論身體還是技術，她們均遠勝於泰國。全場美國共有39腳射門，泰國則只有2腳。美國控球率也高達75%。

賽后，美國教練埃利斯表示，尊重對手的方式就是在比賽中竭盡全力，而輸球的泰國主帥拉通溫則認為，比賽中球隊表現明顯不足，她接受這樣的比分。

同日另外兩場比賽，2003年亞軍瑞典2比0勝智利，進球在第83及第90分鐘。荷蘭1比0勝紐西蘭，進球也在第90分鐘補時階段。

門票銷售破百萬

半決賽決賽售罄

國際足聯週二宣佈，正在法國進行的女足世界杯已售出超過100萬張門票。

法國女足世界杯於7日才拉開大幕，而國際足聯表示，賽事進行4天後，很快達到了一個里程碑時刻：全世界球迷購買的門票已超過100萬張。

據國際足聯透露，女足世界杯總共52場比賽中，共有14場門票售罄，包括東道主法國與韓國的揭幕戰、以及半決賽及決賽。

根據當地組委會制定的票價方案，單場賽事球票最低價格為9歐元（約42令吉）。

據悉，除揭幕戰及半決賽、決賽之外，14場門票售罄的比賽還有美國13比0狂胜泰國的大屠殺。