【歐洲杯入選賽】愛尼愛得太深 德國8球狂勝

（柏林12日訊）德國週二在2020年泛歐歐洲杯入選賽C組第三輪主場8比0狂胜愛沙尼亞，迎來3連勝，但在積分榜還得屈居在已4連勝的北愛爾蘭之後，後者同日做客1比0勝白羅斯。德國下輪是9月6日主戰荷蘭。

德國的羅伊斯第10及第37分鐘梅開二度並且還有次擊中門柱，而格納布裡（第17及第62分鐘）同樣梅開二度。另外，格雷茨卡（第20分鐘）、京多安（第26分鐘/點球）、薩內（第88分鐘）及替補維爾納（第79分鐘）也有進球。德國延續4次對愛沙尼亞的全勝紀錄，同時延續自2015年10月以來的入選賽全勝紀錄，以14場打破了2012年創造的隊史入選賽連勝紀錄。同時，德國近30個主場保持不敗。

羅伊斯是自2015年3月以來，首次為德國連續2場破門，而近4次為德國出場，他總共參與5球（3球2助攻）。

格納布裡8次為德國出場，已經踢入7球，繼2016年11月對聖馬力諾完成帽子戲法後，他第二次在國家隊一戰至少打入2球。

羅伊斯格納布裡各2球

技術統計顯示，德國全場控球率高達82%，27次射門17次射正踢入8球，愛沙尼亞4次射門2次射正。羅伊斯5次射門4次射正踢入2球，格納布裡5次射門2次射正踢入2球，格雷茨卡5次射門踢入1球，京多安2次射門踢入1球，薩內、維爾納均3次射門踢入1球。

德國出場陣容（4-3-3）：諾伊爾；舒爾茨（46分鐘哈爾斯滕貝格）、金特爾、聚勒、科赫勒；

基米希、京多安（50分鐘德拉克斯勒）、格雷茨卡；薩內、格納布裡、羅伊斯（65分鐘維爾納）。

對白羅斯及愛沙尼亞的兩場入選賽，德國的目標就是全取6分。首戰客場2比0勝白羅斯後，此役因傷沒有現場指揮的德國教練勒夫並不滿意，因此助教佐爾克有了經驗後，這次踢得更加自如。

白羅斯、愛沙尼亞的實力相對較弱，面對德國的進攻，他們只能龜縮防守。