【男男性愛視頻】主角承認視頻 沒觸犯刑事

（檳城12日訊）針對原產業副部長三蘇依斯干達的機要秘書哈茲阿茲在臉書上傳視頻承認自已是男男性片的主角，執業律師皆說，根據馬來西亞證據法（Law of Evidence Malaysia），哈茲阿茲僅承認他與部長是視頻內容的人物之外，並沒有提及任何觸犯刑事的成分。

林文明說，這件事情必須有人報案，然後再由警方開檔調查，而首要的是確定早前視頻的真偽，然後再確認視頻中的人物，之後再確定視頻中的人物是否有做出任何觸犯刑事法典的事項才能立案。

“除非執法單位有支持性的證據（supporting evidence）顯示，視頻中的2人確實觸犯了刑事法典的條文，這樣才能進行提控。”

他直言，若此案在庭上主控方無法出示有力的支持性證據，法官也會對此案作出佐證警告（Corroboration warning）。

謝英順則說，雖然哈茲阿茲的行為在馬來西亞證據法上是屬於承認（Admission），不過對方採用的方式，是沒有任何法律效應及約束的片面之詞。

“除非哈茲阿茲在宣誓官前承認其講詞，又或則在法庭上供證，這樣相關講詞將會是有一定的法律約束及效應。”

林文明及謝英順也認為執法單位，有必要確定視頻內容顯示的行為是否存有任何觸犯刑事條令的成分，若相關行為僅屬於曖昧關係，並不會構成任何刑事罪名，反之是道德行為的批判而已。