貌似部長男男性片主角 是我

















（吉隆坡12日訊）原產業部副部長三蘇依斯干達的機要秘書哈茲阿茲（Haziq Aziz）週三凌晨在臉書上傳視頻，承認並宣誓自己就是社交媒體瘋傳男男性愛視頻中的主角。他也指，另一人是某部長。

哈茲阿茲承認，他是於今年5月11日，即山打根補選期間（實為投票日），在未經他同意下，被拍下有關視頻。

指部長失領袖資格

他呼籲反貪會調查視頻中部長被指涉貪的指控，並指後者已失去擔任領袖的資格。

視頻是在今日凌晨近3時上傳到哈茲阿茲的個人臉書，34秒長的視頻顯示，他獨自坐在沙發上，面向鏡頭發表簡短聲明。

“我是哈茲阿茲（Haziq Aziz），我在此宣誓，承認我就是昨日瘋傳影片中，與（部長）XXX一起的人。”

“這個影片未經我同意下拍攝，發生於5月11日，山打根補選期間，（部長）XXX在福朋喜來登（Four Points by Sheraton）的酒店房間里。”

網友指是賽夫2.0版

至今早9時，哈茲阿茲“認了”視頻共有1500多次分享，網友留言近2300條，有網友指他是賽夫2.0版。也有網友指這是公正黨系派斗爭浮上台面。

至截稿時，記者尚未取得該名部長的回應，因此，上傳到光明日報網站的頻視及新聞都經消音處理，暫不公開其身份。

加影警區主任扎菲助理總監今日證實，警方已接獲有關原產業部副部長高級機要秘書哈茲阿茲在臉書承認自己是性愛短片男主角之一的投報。

他說，由於已經交由武吉阿曼警察總部接手調查，因此他不能針對此案發表任何看法。

視頻WhatsApp群組炸開

貌似部長的男男性片是於週一晚在多個WhatsApp創建的群組中炸開。有公正黨領袖被WhatsApp用戶拉進創建的新群組，並在這個群組中看到一組3個視頻及銀行轉賬的收據。

玻州公正黨婦女組主席顏艾菱昨日揭露，她是其中一位被一名WhatsApp用戶添加至該群組的公正黨黨員。

她在獲悉創建的WhatsApp群組是針對該視頻而來後，馬上退群及刪除該群組。

首相敦馬哈迪昨日在主持經濟行動理事會會議後，受到記者追問時，也表示對該視頻的流傳不知情。

他說，他也是從記者口中聽聞而已，他需要讀閱。“如果你（記者）要匯報給我，我可以聽。”

這個性醜聞視頻是通過多個以“Jemputan Raya .......”、“Jemputan Hari Raya”名字的WhatApps群組傳開。轉發者共發出至少多個疑是在同一地點拍攝的視頻，還附上“床照”。

視頻顯示兩名男人在床上進行性愛，而其中一名主角被指貌似一名內閣部長，在享受男伴提供的“口交”服務。

與此同時，群組中也出示涉及馬來亞銀行和德意志銀行的海外轉賬的收據，款額達數十萬美元。

另外，該群也附上一段疑是兩個男人親密談話的音頻及兩人親昵對話截屏。

除了公正黨領袖被拉進群組，根據《當今大馬》報導，其多名記者也被人添加入名為“與###共慶開齋”（Jemputan Hari Raya ###）的WhatsApp群組。

這個群組向成員分享了1張截圖、3支性視頻、2張銀行資料及1支對話截圖影片。

群組內也散播一些文件照片，包括銀行轉賬單（transfer advice）和銀行資料（information sheet），顯示2017年12月19日有一筆總額74萬1440美元（折合約309萬令吉）的款項，由一家本地銀行，轉到一家德國銀行的私人賬戶。

記者領袖被拉進群組

這個視頻風波今日猶如雪球滾大，除了上述群組，還有一個署名“Faizal”的WhatsApp新群組創設，同樣的，也有記者及數名沙巴公正黨領袖被拉添進入群組。

根據《當今大馬》報導，另一個WhatsApp群組則是由署名“Saifuddin Abdullah”創設，而被加入這個群組的大部分是雪隆地區的媒體記者。

《當今大馬》也報導，另一名署名“Tian Chua”WhatsApp的群組也加入大部分砂拉越公正黨成員。蔡添強目前身在日內瓦參與會議。他接受《當今大馬》詢問時表明，這支手機號碼並不屬於他。外交部長賽夫丁阿都拉接受《當》詢問時也否認是創立WhatsApp群組的人。

【人物背景】

哈茲阿茲曾是學運份子

他是誰？27歲的哈茲阿茲是在2013年正式加入公正黨，不過，在2014至2018年期間，不再活躍公共領域。他在今年1月19日受委為副部長的高級機要秘書。

根據他的臉書的個人簡介，他來自砂拉越古晉。目前為砂州公正黨山都望（santubong）區部的青年團團長。

哈茲阿茲畢業於馬大法律系，在大學求學時期曾參與學生運動，擔任獨立學運份子組織（kami）主席，2012年因為參與要求免費教育示威一度遭校方凍結學籍。

譴責骯髒政治遊戲 藍眼促停止傳播視頻

（八打靈再也12日訊）公正黨形容網上瘋傳“貌似部長”男男性愛視頻是骯髒的政治遊戲，並強烈譴責和拒絕這類做法。

公正黨總秘書拿督賽夫丁今日發表簡短文告說 ，公正黨堅決和一貫拒絕任何形式的骯髒政治游戲，特別是當人民根據改革議程精神選擇希盟新政府，幫助人民和發展國家。

“公正黨促請各方立即停止傳播正在網上瘋傳的有關視頻。”

他說，這種政治風格和方式並沒給社會和國家帶來任何好處。

文告表示，公正黨作為希盟成員黨之一，將繼續專注協助聯邦政府為人民制定政策和計劃。

密友指哈茲阿茲非同志

（檳城12日訊）《星報》今日引述哈茲阿茲在馬來亞大學（UM）的法律系同學，表示不知道哈茲阿茲是同性戀者。

哈茲阿茲的2名密友說，他們認識哈茲阿茲10多年，對方不僅非同性戀者，同時也與女友保持多年的穩定關係，不過有聽聞他與女友最近已經分手。

傳與女友剛分手

一名聲稱是哈茲阿茲就讀蕉賴沙亞南科學中學時的同學說，哈茲阿茲在中學時期非常活躍於校內的伊斯蘭宗教協會，而2013年他與對方前往法國土倫參加領導課程，期間共同創辦大馬公正大專（Mahasiswa Keadilan Malaysia），之後他們便分道揚鑣。

他們都對於哈茲阿茲在今年初被委任為原產業部副部長三蘇依斯干達的機要秘書感到驚訝，因為之前都不知道他是希盟支持者。

網友視頻截圖對比 酒店地點疑在山打根

（檳城12日訊）哈茲阿茲承認“性愛視頻”地點是在山打根福朋酒店房間，有網友在他臉書留言，並將視頻截圖與該酒店的套房作對比，發現相似度很高。

從兩組圖中，可看出套房確實出現不少的相似度，包括床頭牆壁上懸掛的2個畫框、床頭的橫木設計、桌燈及擺設景物等，因此大家都相信視頻拍攝的地點確是該間酒店客房。

也有網友推測該段視頻的攝像設備是擺放在對準套房大床前的桌上，不過也有網友指，大部分酒店擺設幾乎相似，因此不能憑兩組圖有多個共同點，就斷定為案發現場。

根據該酒店的網頁，這間42平方公尺海景小型套房的會員價每晚是781令吉，普通價為797令吉，能住3人，也容許加床 。

哈茲阿茲口中所述的部長，5月10日晚上確實在山打根為行動黨候選人黃詩怡站台。

該名部長在山打根補選前夕的最後一場政治講座上，抨擊團結黨。

黨內數以萬計黨員 陳儀喬稱不認識主角

（檳城12日訊）人民公正黨旺沙瑪珠國會議員拿汀巴杜卡陳儀喬指出，她並不認識自稱是性愛視頻的主角哈茲阿茲。她認為此事該交由警方處理。

“黨內有數以萬計黨員，我沒有見過他，也對他和其名字沒有印象。”

她接受光明日報記者的電訪時說，她向來不認同這種真真假假的短片擺上網作為政治攻擊的作法。政黨理應提升討論平台，讓政治回歸正道。

“我們（希盟）辛辛苦苦贏取國家政權，目前更該把握時間好好整頓國家，那才是改革的初衷。”

顏艾菱：視頻可疑交警調查

公正黨玻璃市州婦女組主席顏艾菱認為，該視頻明顯可疑，顯然是刻意與惡意做法，希望警方介入調查。她說，無論發生什麼事情，領袖最重要是須專注在人民與國家經濟發展上，這類政治手法在政壇上是不健康的，而且是愈來愈骯髒。

她相信人民都會以智慧判斷此事，因為人民的反應已今非昔比，如今人民已懂得發聲。

祖萊達：圖毀部長政治仕途

（八打靈再也12日訊）公正黨副主席祖萊達相信，社交媒體流傳貌似部長的男男性愛視頻是假的，旨在毀掉該名部長的政治仕途。

根據《馬來郵報》報道，祖萊達說，有心人士選在這個時間點發出這些視頻，是因為新政府即將迎來首相敦馬哈迪交棒給公正黨主席拿督斯里安華的2年期限。

“我相信都是假的，這是要抹殺（該部長）仕途的陰謀，就像安華的（肛交）案一樣。”