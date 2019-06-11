衛長：已呈修訂備忘錄 私人診所收費料年底調漲





（布城11日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末說，他已於今年4月24日在內閣會議上提呈修訂第7附表的備忘錄，即調整私人診所的看診費用，由於內閣並未作出拒絕，預料私人診所看診費用將會在今年底調高。

他周二與逾830名私人診所醫生開會後，在記者會上指出，他於4月24日在內閣會議上提呈修訂第7附表的備忘錄時，內閣要求他把這項建議帶入國家生活成本行動理事會討論後，再交由內閣通過。

“內閣並沒有直接拒絕，如果直接拒絕就不會有下文，現在是要將之帶入國家生活成本行動理事會討論，所以一切還有待商討。”

詢及何時會有定案時，他說，該理事會每年會舉辦3次會議，他們將在下次會議中就此事展開討論，預計可在年底或更早有定案。

“一切只是時間的問題，就是什麼時候可以在內閣提呈及尋求通過。”

祖基菲里阿末之前曾說，內閣理解2006年私人醫藥設備及服務法令（私人診所或私人牙科診所），或稱為第589法令的第7附表修正案的必要性及其理由，而他之前所提呈的備忘錄是按照《私人醫療設施及服務條例》第13附表，目的是調整普通診所及私人診所的看診費。

私人診所代表多次在會議上強調私人看診費用已有27年沒有調整，而介於10至35令吉的看診費用實在太低，因此，他們才向衛生部施壓，以要求調整有關收費。

詢及私人診所醫生要求把看診費用調高至介於35至125令吉一事，會否對低收入階層造成壓力時，他說，內閣就是基於這點，而要求他們將這項課題帶入國家生活成本行動理事會討論，以達致雙贏的局面。