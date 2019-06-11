張念群：料8月面試 中學缺113華文師資





（吉隆坡11日訊）教育部副部長張念群說，柔佛、吉打、吉蘭丹、彭亨、霹靂、檳城、登嘉樓和沙巴依然面對中學華文師資不足的問題，最新數據顯示還缺113名師資。

她透露，教育服務委員會（SPP）料將於8月為各個組別進行面試。

為了獲得教育服務委員會通知面試日期，她呼籲有意申請成為教師者，必須每年更新Jobs Malaysia的申請，尤其必須更新電郵與手機號碼。

促更新Jobs Malaysia資料

“不要寄履歷給我，記得更新Jobs Malaysia的資料。”

張念群今日出席2019年全國中學華文研習營時說，教育部為了確保華文師資充足，也與馬大學教育系合作開辦大學資格教育文憑課程（DPP）中文組，讓有志成為中學華文教師的人報讀。

她希望通過各個管道，能夠增加師資。

“教師的素質直接的決定教育的水平，所以將會為教師提供更多的培訓與研習營。”

她透露，繼吉隆坡主辦集體備課坊後，接下來將會在檳城和柔佛舉行。

“校園是生動的，希望校園生活是學生喜歡的，接下來可以花更多時間探討更好的教育改革，以期得到各方面的配合。”

針對政府學校減少清潔工和保安員，張念群說，教育部將會發文告。

雪蘭莪州內多所政府學校日前陸續接到通知，從6月1日起，不論校園面積大小或學生人數多寡，每所學校只會分配到3至5名清潔工和2名保安員。

華理會：別讓我們變孤兒

馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財說，初中三評估考試（PT3）及馬來西亞教育文憑考試（SPM）華文考題的問題一直以來都存在，華理會和其他組織發聲向當局表達不滿，增加張念群的煩惱。

“我們向教育部副部長道歉，我們的出發點是捍衛學生的權益，而教育部有許多小拿破崙官員在政策外作改變，讓學生的權益受損，希望張念群諒解，站在我們的出發點設想，別讓我們變成孤兒。”

他表示，張念群是教師們的“女神”，她的出席這項活動有著非凡意義。

王鴻財說，華理會與各個教育團體處理各項教育課題，包括SPM華文科獲得A等很難的問題，此外，華理會也將會與全國校長職工會就如何處理華小生到中學時放棄學習中文進行討論。

他說，由於大多數華小的華文教師來自國中，而中學生受到好的教學方式，有助於提昇華小教師的水平，華理會將會積極協助提升中學生的華文水平。

華理會各州辦備課培訓

“華理會到各州為教師舉行備課培訓，從KSSM新課綱開始後，鄰近學校的老師一起備課，快樂又有效，上課時教學方式更加活潑生動。”

“教師集體備課坊可以為教師帶來許多好處，中學教師的工作負擔沉重，人手短缺加上需要在比較短的時間內完成教學課程，因此集體備課的方式對他們而言很重要。”

教育部副部長辦公室主催的2019年全國中學華文研習營，由華理會主辦，馬來西亞中學華文教師聯誼會、華中校長理事會及吉隆坡中學華文教師聯誼會聯辦，共有160名來自全國各州的華文科督學、華中校長和華文科教師參與。

出席者包括馬來西亞留華同學會會長莫澤林、留台聯總副會長柯文煥、中學華文教師聯誼會主席曾俊萍、華中校長理事會副主席林汶珊、吉隆坡國中華文教師聯誼會主席邱蓮檳、全國校長職工會總會長王仕發和巴生中華基金會財政黃國榮。