推動選舉制度改革 淨選盟盼籌140萬

（八打靈再也11日訊）為籌募今年和明年推動選舉及制度改革工作的經費，淨選盟2.0須向大眾募款140萬令吉，希望各界慷慨解囊。

淨選盟2.0主席范平東今日召開記者會宣布籌款詳情時說，其中的64萬令吉將是用作活動經費，另外15萬4400令吉和60萬5600令吉分別充作辦公室運作和員工薪資用途。

他提到，盡管人民在第14屆大選中通過選票換了政府，但許多結構性問題仍存在，比如選區劃分不均和劃界不公、選委會和其它公共機構仍未獨立運作，及選舉程序和相關法律仍需更新與改進。

他續說，在10多年的抗爭中，淨選盟不斷要求進行這些改革，而希盟已將其中許多訴求納入其競選宣言中。現在，淨選盟要求希盟政府實現他們的競選承諾，確保我們為之奮鬥的改革得以落實。

“我們希望馬來西亞擁有強大的機構，保障我們的議會民主，以讓人民的意誌能通過自由和公正的選舉得以反映。”

下月20籌款晚宴

至於活動款項如何分配，淨選盟2.0總幹事葉瑞生說，選舉改革35萬7000令吉、議會改革4萬8000令吉、選舉監督11萬1000令吉、恢復地方政府選舉6萬4000令吉、大專生民主公民教育3萬令吉及砂拉越州選舉特別項目3萬令吉。

他披露，作為籌款活動之一，淨選盟將於7月20日，晚上7時30分在八打靈再也阿馬達酒店（Hotel Armada）舉辦籌款晚宴。

餐券的價格為每張1000令吉或每桌1萬令吉。

“晚宴出席或演講者包括有淨選盟前主席、國家文學家沙末賽益、前體制改革委員會成員安美嘉和八打靈再也國會議員瑪麗亞陳，及《砂拉越報告》主編克萊爾和漫畫家祖納。”

他說，有意購買餐券或了解更多詳情，請致電03-79314444、WhatsApp至019-4380428、電郵至[email protected]或瀏覽http://www.bersih.org/fundraising/。

“我們也歡迎無法參加籌款晚宴的公眾捐款，他們可通過網上轉賬（請註明捐款）、現金存款（請將收據發給我們）或支票捐款，賬號名稱為Bersih&Adil Network Sdn Bhd，賬號號碼為512295102931。”

陪同召開記者會者包括淨選盟副主席法依沙、財政饒兆穎、諮詢委員李進達和黃進發。