網傳誓阻修例通過 號召5萬人包圍立法會













（香港11日訊）香港逾百萬人周日上街遊行反對政府修訂《逃犯條例》，有示威者與警方爆發激烈衝突，導致多人受傷，但特首林鄭月娥重申不會撤回修例。由於有關條例將於明天在立法會恢復二讀，網傳有人號召今晚提早包圍立法會，目標是召集5萬人“以死相搏”，阻止修例通過。

昨日網上傳出一張圖片，內容聲言“全民皆兵，以死相搏”，目標是今晚號召5萬人“徹夜留守包圍立法會”，而明天更要展開“全港大罷工、罷市、罷課”。網民還呼吁支持者盡早到立法會外，“必須於（明日）上午11時之前阻止二、三讀通過”。

料部署逾千警力戒備

圖片中並寫有“面對極權，繼續和平理性只會淪為笑話”，以及“以武制暴”等字眼。有傳網上正號召有意參與的人加入不同群組，以處理有關戰略、物資、救援以及法律支援等事宜；不過，網上亦有持不同意見者形容這是“暴亂分子”策劃“顛覆香港政府”。

警方昨天被問及如何因應最新情況時強調，港警有能力亦有經驗處理示威活動，警力調配及策略部署會根據風險評估規劃應對方案。消息指，警方明天將部署逾千警力，為可能發生的突發事件戒備。

立法會主席梁君彥早前表示，希望立法會明天繼續開放示威區，若有任何暴力行動，警方及秘書處會跟進評估風險和處理。他還透露，已致函議員規定不能攜帶擾亂秩序或構成安全威脅的物品進入會議廳，如大聲公、鐵枝及梯子，呼吁不同黨派議員以和平理性手法表達意見。

153條修訂待討論 修例料最快26日表決

立法會大會明天就修訂《逃犯條例》進行二讀及三讀，不少人擔心即將通過修例，香港立法會議員張超雄今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中指出，由於現時有153條修訂需要討論，估計明天暫時不能通過修訂條例，最快可能在本月26或27日才會進行表決。

立法會主席梁君彥早前表示，草案在恢復二讀之前，有22名議員提出258項修訂，他批准了其中153項。

對於有市民發起明天罷工罷課，一起在節目中受訪的民陣召集人岑子杰形容這次行動為“打仗”。他表示，明天會在立法會外全天直播會議情況，並邀請專業人士講解議事規則等，而集會將於晚上10時結束。不過，他強調，本月底才是“最後一戰”，呼籲大家屆時包圍立法會。

他續稱，香港人未準備好有大型的暴力抗爭，認為和平抗爭目前仍未走到盡頭；不過，他亦強調周日晚參與暴力抗爭的人不是“暴力狂”，只是被政府回應煽動。

稱民眾因沮喪而衝擊

香港眾志常委羅冠聰亦稱，周日目擊不少年輕人參與當晚的行動，認為他們是對政府的回應感到沮喪，繼而導致當晚的衝擊行為。

英國會提出緊急質詢

（倫敦11日訊）港府修訂《逃犯條例》引發百萬人示威，成為全球關注焦點。美國國務院昨天開腔，指港府需全面徵詢意見，並憂慮香港獨特的優勢面臨危機。同時，英國國會昨天也提出緊急質詢，就有關問題要求英國政府回應。

美憂影響港民主人權

該質詢由英國國會外交事務委員會成員韋斯特提出，外交部亞太事務國務部長菲爾德代表政府回應。他表示，政府會繼續向香港及中國政府強調維持“一國兩制”的信息，香港需要享有高度自治及法治，需要符合中英聯合聲明和基本法。

美國國務院發言人奧爾塔格斯則在例會中表示，華府非常關注修例問題。她表示，香港周日有逾百萬民眾上街遊行，明顯反映公眾反對修例。

奧爾塔格斯指，美國與香港不少市民一樣，對修例缺乏程序保障感到憂慮，認為有關法例削弱香港自治，並對當地長期以來保障人權、基本自由和民主價值帶來負面影響，而修例亦可能危害香港營商環境，導致居港或訪港的美國人隨時成為中國司法制度的目標。她認為，任何修訂引渡疑犯的法例，都需向當地及國際社會全面詳細徵詢才可實行。

中國傳媒普遍噤聲 香港加油 成微博禁詞

港府堅持修訂《逃犯條例》，觸發大批港人上街遊行抗議，大會稱參與人數達103萬人，警方則稱最高峰有24萬人。在中國大陸，除了中央級別的官媒，其他傳媒大部分對反修例遊行噤聲。港媒搜索發現，“香港加油”、“支持香港”等都已成了微博敏感詞，目前無法搜索。

至於輸入“反送中”，則沒有搜索結果出現，但“加油香港”、“撐香港”、“香港支持”等詞沒被封禁。

據了解，截至昨午，中國傳媒對香港反逃犯條例遊行普遍噤聲。除了《環球時報》總編輯胡錫進發微博評論，直指“香港反對派是在西方的支持下惡意搞事”，另外只有《環球時報》和《中國日報》英文版發文報道。

至於其他中央級別的官媒和地方傳媒，除了刊登外交部和外交部駐港特派員公署的回應，暫未見有關遊行的報道或評論。

“香港加油”成微博禁詞的原因未明，不過，這可能與海外華人遊行時高呼“撐香港，反送中，香港加油！”的口號有關。此外，台灣行政院長蘇貞昌等政治人物在臉書發文聲援香港遊行時，也加入了“香港加油”的主題標籤（hashtag）。

林鄭：我也有孩子 吁勿影響年輕人前途

香港特首林鄭月娥今日在行政會議前表示，大家看到周日的衝擊行為涉及不少年輕人，相信都會擔心年輕人被推出來做任何激烈行為。她呼吁學校、家長、機構及工會，應認真考慮是否要鼓吹激烈行為，因這對香港社會及年輕人不會有好處。

未回應是否暫緩修例

林鄭指，社會對年輕人特別關愛，希望他們有光明的前途，作為兩名孩子的媽媽，她不想看到年輕人因政治化事件影響前途。

港府早前再就《逃犯條例》提出3方面6項措施，包括提高移交罪行門檻至7年或以上、向特區政府提出引渡要求的國家或地區必須要由當地的中央級別機構提出以及加強人權保障等。林鄭今天表示，保安局局長李家超昨日已致函立法會主席，採用政策聲明做法，落實有關措施，她強調有關聲明具法律約束力。

對於有市民發起罷工、罷市、罷課，林鄭未有正面回應會否暫緩修例以減少社會撕裂，惟強調作為特首需向特別行政區負責，包括所有法制工作都要負責，管治團隊會繼續解釋修例，釋除公眾疑慮。