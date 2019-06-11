轉會市場身價大跌 內馬爾或離開大巴黎





（巴黎11日訊）隨著內馬爾熱身賽受傷無緣美洲杯，今夏有關於他的新聞基本都會轉向場外。西班牙媒體爆料內馬爾與巴黎聖傑門關係破裂，內馬爾想要離開，大巴黎也不會阻攔。國際體育研究中心發佈報告，表示今年以來由於傷病和個人生活上的麻煩，內馬爾在轉會市場上身價大跌。

在上周的熱身賽，內馬爾被對手暴力侵犯韌帶受傷，將會缺席今夏的美洲杯。內馬爾除了好好養傷，還要處理強姦控告，還有他的轉會流言。

巴塞關注內馬爾

據西媒消息，內馬爾已經告知球會，他在巴黎過得並不開心。大巴黎也對於內馬爾過多的場外新聞感到厭倦，如果內馬爾離隊，巴黎或許不會設置太多的障礙。在這種情況下，巴塞羅納也一直保持著對內馬爾情況的關註，一旦大巴黎為內馬爾轉會開綠燈，巴塞就會與法國豪門進行談判。

由於過多的傷病和場外新聞困擾，內馬爾的身價已經比他加盟大巴黎時的2.2億歐元（約10.4億令吉）降低很多。國際體育研究中心已將內馬爾的潛在價值從2019年初的2.13億歐元（約10億令吉），降至6月份的1.2億至1.5億歐元（約5.65億至7.1億令吉）。如果巴塞有機會在今夏迎回內馬爾，他們肯定不用付出當年那麼高的轉會費。同樣對內馬爾虎視眈眈的還有巴塞的死敵皇馬。

另一方面，網站《轉會市場》給內馬爾的估價雖然與年初時一樣，依然為1.8億歐元（約8.48億令吉），但也指出無法參加美洲杯將使其身價下跌。

據法國媒體統計，內馬爾從2017年起代表大巴黎的出場率僅為51.8%。內馬爾加盟大巴黎後傷病不斷，去年2月右腳踝受傷後回到巴西接受手術，直到世界杯前才勉強上場。今年1月底他舊傷復發，採取保守治療，休賽10周。本月初在巴西與卡塔爾的熱身賽上，他右腳踝韌帶斷裂，因此無緣美洲杯。

此外，內馬爾的私生活也遭遇麻煩，最近被一名模特指控強姦。調查結果尚未出爐，不少他代言的品牌都表示將密切關注案情進展。

內馬爾強姦案女主角

納吉拉：我正被迫害

內馬爾“強姦案”發生後，當事女主角納吉拉一直高調在媒體面前揭露事情“真相”。如今納吉拉又一次面對媒體，這一次她沒有爆料“強姦”細節，而是不停的訴苦。

納吉拉表示：“我不認為現在是繼續談論此事的好時機，我需要恢複一段時間，我現在情況很不好，甚至有了驚恐症，現在我甚至無法好好照料我兒子。我現在無法入睡，也吃不下東西，上一周，我廋了10公斤。我現在正遭受著很多騷擾，我和我的家人現在都受到迫害。他們進入我的住處，偷了很多東西，包括我兒子的筆記本電腦。人們誹謗我，捏造很多關於我的事情。如果一切可以重來，那我不會在1月份時激活我的社交媒體Instagram資料，這樣我的生活就一直是平靜的。”

納吉拉表示，她很後悔使用Instagram，因為這正是內馬爾和她“勾搭”上的途徑。