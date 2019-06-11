恐怖情人殺女友 塑管打死 帆布包裹 石膏蓋封 裝箱棄屍









（新山11日訊）疑是吃醋惹殺機，恐怖男友趁女友在浴室內準備洗澡時，先對她施暴，用塑膠水管將她活活打死後，再裝屍進箱棄路旁。命案被揭發後，警方扣捕2男子助查。

據了解，33歲的華裔女死者與35歲的男友交往已有8年。男嫌犯最近懷疑女友有外遇，胡思亂想後醋意大發，進而動起殺機。

男嫌犯將女友殺死者，先用塑膠帆布，將屍體層層包裹起來，置於店內一處。但是數日後，屍體開始發臭，他過後再塗上厚厚的天花板石膏原料企圖蓋掉屍臭味不果，在無計可施之下，找來一名朋友前來協助，把屍體裝入箱子，然後合力棄屍一處。

新山南區警區主任沙胡利納發文告証實這起情殺案。

塑膠水管活活打死

他說，警方是在新山實達英達10/3B路的店屋，逮捕涉嫌謀殺女死者的35歲華裔男友，以及一名涉嫌協助處理屍體的32歲華裔男子。

他指出，警方向2人錄取口供後，在2名嫌犯引導下，警方於昨日傍晚6時30分，成功尋獲該裝有女死者屍體的箱子。

法醫於今日上午剖驗，由於女死者屍體被層層包裹，需長時間拆卸以及進行剖驗手術。

這起案件引起警方高度關注，派出大批警力展開調查。

死者失蹤家人報警

柔州副總警長莫哈末卡瑪魯丁也同時發出文告，指33歲的女死者是在5月28日失蹤，女死者家人於6月7日報警，要求警方找尋女死者下落。

莫哈末卡瑪魯丁說，女屍者（無業）於5月28日離開她位於士姑來公主花園的住家後失蹤。家人從5月29日起就未能聯系上她，因此，於6月7日報案。

民眾若有任何線索，可聯系警方熱線（07-221 8999）或聯絡查案官沙慕甘（019-270 4622）。

家人太平間認屍 盼不是失蹤大姐

警方在發現女屍藏箱後，在早上已聯絡之前報失人口的一戶張姓家人，前往新山中央醫院太平間認屍。

從事裝修業的張先生（29歲）在新山中央醫院太平間受詢時指出，家人是接到警方通知前往太平間領屍，不過在受訪時還未認屍，因此不能認定是不是失蹤的大姐。

他說，他和家人已有一陣子沒有見到大姐，他希望警方找到的屍體不是他的大姐。

他說，大姐與一名已婚男友糾纏不清多年，同時兩人在沒有註冊結婚下，生下一名6歲的女兒。

“大姐生前就不時被男友拳腳相向，家人相信大姐受到男友威脅，或是擔心男友加害他的家人，所以才繼續忍受男友的暴力對待。”

他稱，大姐其實已和男友分開數年，但對方竟在一年前趁妻子坐月子時，再度和大姐糾纏。他說，家人與大姐最後聯系是在5月29日。

他說，男子聲稱自己“黑白兩道”都有勢力，相信姐姐也受到其威脅，所以都盡量順從對方，與對方在實達英達花園的店屋生活，偶爾才回娘家探望女兒。

“姐姐在去年底回家然後出席女兒的幼兒園畢業典禮時，全身上下都是傷，我們就有帶姐姐去報案、驗傷。這個男的知道後，隔天就上我家拆我家的門，逼迫我姐姐出來。我報警了，結果男子又脅迫我姐姐在警方上門時，以家務事為由勸離警員。”

他無奈地說，家人都非常希望姐姐能和男子切割，但相信姐姐是因為擔心最後波及家人，所以都像男子妥協，因為每當姐姐回家後男子都會上其家大鬧。

他說，其姐是家中長女，還有4個弟妹。

居民目擊車輛出入 陌生人鬼崇棄物

恐怖男友殺死女友案棄屍案現場傳出消息，指曾有人目擊可疑車輛出入，不明人士棄物之後鬼祟離開。

女死者被殺後，遭棄屍在新山實達花園的實達4/9和4/6路交界處的路旁。

該區是輕工業區，單層店屋多為制作鋁框的工廠，棄屍處平日放有大垃圾槽，不時有商家將木制和其他工業廢料丟棄在該處。

據當地業者指出，聽說有人曾目睹可疑車輛駛抵該處，然後鬼鬼祟祟丟棄東西。

由於該處不時堆有垃圾，大家因此不以為意。不過，最近確實有聞到臭味，沒人會料到竟與命案有關。