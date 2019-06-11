貌似部長男男性片流傳 首相表示不知情







（布城11日訊）一名被指貌似內閣部長的多個男男性愛視頻昨晚在社交媒體流傳，首相敦馬哈迪今日受到記者追問時表示對此並不知情。

他今日在主持經濟行動理事會會議後，在記者會上，被記者詢及今日一早傳開，被指貌似內閣部長的性醜聞視頻時表示，他也是剛剛聽聞而已，他需要讀閱。

“如果你（記者）要匯報給我，我可以聽。”

出席記者會者尚有經濟事務部長阿茲敏阿里、國內貿易及消費費人事務部拿督賽夫丁、農業及農基部長沙拉胡丁及國民投資公司（PNB）主席潔蒂。阿茲敏站在首相右手側，他聽到首相的回應後，也發出微笑。

群組流傳視頻床照

這個性醜聞視頻是在今早通過多個以“Jemputan Raya .......”、“Jemputan Hari Raya”名字的WhatApps群組傳開。轉發者共發出至少多個疑是在同一地點拍攝的視頻，還附上“床照”。

視頻顯示兩名男人在床上進行性愛，而其中一名主角被指貌似一名內閣部長，在享受男伴提供的“口交”服務。

從視頻中的電視頻道的聲音，有人推斷是在外國被偷拍。

與此同時，群組中也出示涉及馬來亞銀行和德意志銀行的海外轉賬的收據，款額達數十萬美元。

另外，該群組也附上一段疑是兩個男人親密談話的音頻及兩人親昵對話截屏。

首相：吸引外資 擬簡化經商流程

首相敦馬哈迪表示，政府將簡化經商流程，並致力予將建築業的60個審批程序減半，以便我國能夠更好的吸引外資。

他說，他已經委任政府首席秘書拿督斯里依斯邁去鑒定問題及推展簡化行政程序的工作，以減少監管成本和審批流程。

他說，我國經商的繁文縟節太多，已經令到很多外國投資者困擾。

他說，在咨詢了部分的業者看法之後發現，部分從申請到批準可能需要經過60個程序。“就以建築業為例，這整個過程可能需要耗時3年。”

他說，即使政府設有一站式中心，但依舊無法縮短時間。

另外，敦馬哈迪也強調，政府將致力探討及研究提升稻農產量，以及建議稻農同時耕種其他農作物增加收入，以解決稻農貧窮的問題。

“我國有20萬名稻農，政府每年發放10億令吉的補貼，但稻農的收成卻不理想，每英畝原本可以有8噸的收成，結果卻僅有4噸。”

他說，土地未被充分利用，以及耕種方式過時是導致收成不達理想的原因，政府會鼓勵稻農同時耕種經濟農作物，同時以現代農耕法來提高收成。

“我們也要考慮保護國家糧食安全，同時也不會為了讓農民更富裕，而加重消費人的負擔。”

另一方面，談到汽油補貼機制，首相說，政府目前仍在收集資料的階段，尚未對汽油補貼機制作出決定。 與此同時，首相也表明會考慮全國總警長要求政府提高低級警員薪金的要求。

特別遴選委會無法定權 委任公職屬首相權限

首相敦馬哈迪強調，由於國會特別遴選委員會沒有法定權力，因此委任重要公職仍屬於首相權限。

他說，修憲賦予國會特委會合法權力需要國會2/3議席表決通過，但政府並沒有2/3議席，因此，政府目前仍採用舊有的模式來委任重要公職。

他今日主持國家經濟行動理事會後在記者會上，被詢及政府會否通過國會特委會委任縣空已久的人權委員會主席一事如此回應。

他說，政府想要設立特委會，但必須修憲才能達到賦權特會目標，但是希盟政府並沒有2/3的優勢。

他也表示，他在委任要職人選時，不需要咨詢內閣，但他可以聽取各方的意見，並依據績效來決定人選。

首相之前沒有經過咨詢國會特委會 委任公正黨前中委拉蒂花出任反貪會主席，引起各方爭議。

國會特委會明商拉蒂花任命

（吉隆坡11日訊）國會公共服務任命特別委員會將於周四（6月13日）召開特別會議，就新任反貪會主席的任命進行討論。

特委會主席梁自堅說，公共服務領域各個主要職務的委任權力屬於政府行政權，憲法及各個機構的相關法令也闡明，這些職務是在國家元首聽取首相的建議後所委任。

他發文告指出，在權力分立概念下，國會不可以插手行政權行使委任職務的權力。不過，作為民主政府其中一個權力機構的國會，負責確保制衡與監督行政權，以避免濫權。

“通過研究政策和政府決定，國會扮演監督政府的角色，通過在國會下議院質詢與辯論，有助於讓部長們對他們的政策及決定負責任。”

梁自堅說，他經就反貪會主席的任命於周一與國會下議院議長拿督莫哈末阿里夫開會討論，而他們已經申請與首相會面，討論行政權在委任方面應該邁向的最佳糢式，以及立法權作為監督者的角色。

他表示，阿里夫將會與他一同會見首相馬哈迪。

“目前，我還在等候首相的回覆。”

梁自堅說，根據作者伊爾斯金撰寫的有關國會的文章，大多數國會近年來都通過特委會，作為收集資料、提出討論及撰寫報告給國會的主要機制。

“希望聯盟政府配合競選宣言，特別是第16項重新恢複國會的威嚴，成立了公共服務任命特別委員會，權限包括研究主要職務的委任，例如人權委員會、選舉委員會、反貪污委員會、司法委任委員會（JAC），以確保這些職務的人選符合績效原則。”

他說，特委會已針對首席大法官的委任與司法委任委員會進行評估與討論，以及與警察委員會討論全國總警長的人選、與人權委員會討論該會主席的委任。

他強調，特委會沒有賦予權力委任或推翻人選，也無權修訂憲法。

“根據權限範圍，特委會的責任是確保受委的人選正確及符合績效原則。”

他認為，這種做法有助於提高有關人選的合法性和公眾的信心，因為有關委任是基於績效與獨立思考。”

他表示，他們希望與首相的會面，能夠讓行政及立法兩大機構落實希盟競選宣言的願景。