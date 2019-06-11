貌似部長男男性片流傳 藍眼領袖被拉群看視頻















（吉隆坡、加央11日訊）一名被指貌似內閣部長的3個男男性愛視頻昨晚在社交媒體流傳。有公正黨領袖昨晚被WhatsApp用戶拉進一個創建的新群組，並在這個群組中看到這組視頻及銀行轉賬的收據。

玻州公正黨婦女組主席顏艾菱揭露，她是其中一位被一名WhatsApp用戶添加至該群組的公正黨黨員。

她說，很明顯的，這個在昨日創建的whatsApp群組是針對該視頻而來。而她在知悉該群組的目的後便已退群及刪除該群組。

在高科技時代，人們可通過化妝与造型特效打扮成另一個人，真假也難辨，所以她對視頻的真實性有所懷疑。

顏艾菱：圖破壞形象

也是英特拉卡秧岸州議員的她說，該視頻並不清晰，很可能是為推翻該名領袖而特意製作。

顏艾菱也勸告民眾停止分享和轉發該視頻。她說，隨意轉發是不負責任行為，更是不尊重女性与兒童等。

顏艾菱今日出席玻州政府在2020禮堂舉行的2019年開齋節門戶開放活動，被媒體問及此事如是回應。

她深信放出該視頻的目的是要破坏該領袖的個人形象，也企圖破坏公正黨各階層之間的團結精神。

她強調，媒体在此事件也應扮演重要的傳達角色，必需弄清視頻來源並鑑定有關人物。在報導時，也該替無辜牽涉在內的領袖洗清冤屈。

敦馬表示不知情

首相敦馬哈迪今日受到記者追問時，也表示對該視頻的流傳不知情。

他今日在主持經濟行動理事會會議後，在記者會上，被記者詢及今日一早傳開，被指貌似內閣部長的性醜聞視頻時表示，他也是剛剛聽聞而已，他需要讀閱。

“如果你（記者）要匯報給我，我可以聽。”

出席記者會者尚有經濟事務部長阿茲敏阿里，國內貿易及消費費人事務部拿督賽夫丁、農業及農基部長沙拉胡丁及國民投資公司（PNB）主席潔蒂。阿茲敏站在首相右手側，他聽到首相的回應後，也發出微笑。

這個性醜聞視頻是在今早通過多個以“Jemputan Raya .......”、“Jemputan Hari Raya”名字的WhatApps群組傳開。轉發者共發出至少多個疑是在同一地點拍攝的視頻，還附上“床照”。

視頻顯示兩名男人在床上進行性愛，而其中一名主角被指貌似一名內閣部長，在享受男伴提供的“口交”服務。

從視頻中的電視頻道的聲音，有人推斷是在外國被偷拍。

與此同時，群組中也出示涉及馬來亞銀行和德意志銀行的海外轉賬的收據，款額達數十萬美元。

另外，該群也附上一段疑是兩個男人親密談話的音頻及兩人親昵對話截屏。

數記者也被拉群看視頻

除了公正黨領袖被拉進這個群組 ，根據《當今大馬》報導，在今天凌晨1點25分其多名記者也被人添加入名為“與###共慶開齋”（Jemputan Hari Raya ###）的WhatsApp群組。

這個群組向成員分享了1張截圖、3支性視頻、2張銀行資料及1支對話截圖影片。

這3支視頻看似在同一個場景和位置拍攝。至於視頻及照片是否有遭移花接木，則無法獲得鑑定。

“有心人”也在群組散播一些文件照片，包括銀行轉帳單（transfer advice）和銀行資料（information sheet），顯示2017年12月19日有一筆總額74萬1440美元（折合約309萬令吉）的款項，由一家本地銀行，轉到一家德國銀行的私人賬戶。

這個視頻風波今日猶如雪球滾大，除了上述群組，還有一個署名“Faizal”的WhatsApp新群組創設，同樣的，也有記者及數名沙巴公正黨領袖被拉添進入群組。

根據《當今大馬》報導，另一個WhatsApp群組則是由署名“Saifuddin Abdullah”創設，而被加入這個群組的大部分是雪隆地區的媒體記者。

《當今大馬》也報導，另一名署名“Tian Chua”WhatsApp的群組也加入大部分砂拉越公正黨成員。

蔡添強目前身在日內瓦參與會議。他接受《當今大馬》詢問時表明，這支手機號碼並不屬於他。

外交部長賽夫丁阿都拉接受《當》詢問時也否認創立WhatsApp群組的人。

洛曼報案促查

针对网上流传疑貌似一名内阁部长和一名副部长的高级机要秘书的男男性爱短片一事，巫统最高理事拿督洛曼今天偕同8名同伴抵达布城警区总部报案，要求警方介入调查。

洛曼是今午3时去布城警局，直至下午5时才完成报案。他向记者说，有关短片是在手机应用程式WhatsApp广传，因此促请警方严正看待此事，彻查2名主角及散播者的身份。