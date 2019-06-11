哥賓星：通訊部續與華為合作 布城賽城已進行5G試點活動





（蒲種10日訊）通訊及多媒體部長哥賓星說，政府將如同首相敦馬哈迪所言，繼續和華為保持合作關系，過去數個月，該部在布城和賽城已進行了幾個5G試點活動。

他今午出席在馬來西亞華人殘障協會主持跨界電商學習營頒發證書儀式後提到，該部將進行6個月的試點活動後，要求馬來西亞通訊及多媒體委員會進行為期6個月5G研究工作，並把相關成果和報告提呈給他。

他表示，有關報告的內容將包括提升5G的政策與建議，此成果還需等待，屆時再來做相關決策。

此外，哥賓星聲稱，該部將成立特別單位來研究與解決殘障人士的問題，如協助該群體使用科技改善生活品質和促進業務等。

他舉例說明，聽障者曾向他反映，國營電視臺的新聞手語畫面太小，最後該部按外國的畫面大小來解決上述問題。

他認為，教育扮演重要角色，讓該群體能善用現有基本建設來提升生活和經營生意。

他指出，馬來西亞華人殘障協會舉辦這項培訓活動，將啟發更多相關團體，該部門也有意願和免費提供跨界電商課程的JIOS Venture有限公司會面，商談如何合作推廣。

另一方面，馬來西亞華人殘障協會總秘書謝秀貞強調，殘障人士可通過這項培訓裝備科技知識與技術，讓他們能在家中創業。

她提及，參與者除了需克服交通障礙前來學習，也面對經濟困難而沒法購買手提電腦，被迫向親友或該會借用手提電腦，但協會沒法讓每個人使用電腦來上課。因此，籲請各界能捐獻手提電腦，讓大家都有電腦能學習科技。

JIOS Venture 有限公司課程負責人林少鈞披露，這是他們繼雙福、美門之後第三個企業社會責任活動，教導殘障人士制作企業臉書專頁、網上訂購快遞服務、設計產品、撰寫文案等，讓他們日後能在線上自行創業或協助其他企業管理線上平臺。

出席活動者尚有JIOS Venture 有限公司創辦人黃猷發、學生會會長戴安業、馬來西亞電訊網商務總會會長林偉俊、馬來西亞華人殘障協會會長吳愛平等人。